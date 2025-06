Perché lo SPID è così importante per i casinò online italiani

Quando parliamo di gioco d’azzardo in Italia dobbiamo sempre fare una distinzione tra passato e presente. In questi anni, con la digitalizzazione delle nostre vite, ci siamo trovati di fronte a un effetto domino straordinario in cui le sale fisiche sono state, completamente o quasi, sostituite da quelle che sono le piattaforme online. Proprio per questo motivo, è stata di gran lunga aumentata la sicurezza di questi siti online che, nei primi tempi, hanno vissuto il problema del furto di dati sensibili e bancari a causa della mancanza di protocolli che servissero proprio a proteggere i dati dei clienti. Vediamo, dunque, cosa è cambiato in questo periodo e qual è la soluzione migliore per potersi registrare sui siti online.

Sicurezza aumentata grazie all’uso dello SPID

Il gioco d’azzardo in Italia è regolamentato in maniera severa. Stiamo, infatti, parlando di uno dei paesi nel mondo in cui ci sono più leggi e verifiche sugli operatori in un anno. Questo serve, ovviamente, per rendere la fruizione al gioco legale e per permettere ai giocatori di poter giocare senza nessun problema. Uno dei dubbi che nei primi tempi della digitalizzazione è stato tuttavia molto forte è quello della protezione dei dati sensibili e bancari dei clienti. Molte persone, di certo non abituate all’uso delle piattaforme, riscontravano grosse difficoltà nel pensare di inserire i propri documenti e le proprie coordinate bancarie a causa dei tentativi di phishing da parte di malfattori o hacker. Per ovviare al problema sono, ora, numerosi i casinò con registrazione SPID, vale a dire piattaforme legali in cui ci si può, appunto, registrare tramite lo SPID.

Ma che cos’è lo SPID? Lo SPID è una chiave di accesso pensata per cittadini e imprese, la soluzione perfetta sia per la pubblica amministrazione che per i siti privati. Grazie a questo Sistema Pubblico di Identità Digitale, il cittadino si può identificare in modo sicuro e univoco senza dover fornire ulteriori dati personali o bancari oltre a quelli associati allo SPID. Questo strumento serve, per esempio, per accedere al sito dell’INPS, per entrare nel sito delle Poste, per avere a portata di mano documenti legati alla salute, alla nostra auto, alle tasse comunali. In senso ludico, però, e anche più pratico, lo SPID serve per entrare nei casinò online rendendo chiaramente verificabile chi sia l’utente, ma senza che l’utente inserisca nulla sulla piattaforma di gioco.

Ovviamente stiamo parlando, sempre e soltanto, di siti concessionari, ovvero quelli legali. È infatti impensabile godere, sui siti illegali, delle stesse garanzie di un sito dotato di licenza. Queste stesse piattaforme, oltretutto, hanno adottato misure di sicurezza molto importanti anche per depositare il denaro sul conto di gioco. Moltissime hanno l’accesso tramite PayPal o servizi simili per poter inserire soldi senza, appunto, dover scrivere coordinate bancarie o altre informazioni. Questo approccio e il protocollo crittografato presente su ogni portale rendono questi siti estremamente sicuri.

Cos’è cambiato con smartphone e computer?

Il gioco d’azzardo è sempre stato molto amato nel nostro paese. Abbiamo tutti ben viva in mente l’immagine dei nostri padri (o dei nostri nonni) che si avvicinano alla ricevitoria per giocare al Totocalcio o al Totip. Questo è solo un ricordo di quello che, per tutti, è stato un rito settimanale, diventato poi quotidiano con l’avvento delle agenzie di scommesse e delle tante sale giochi e bingo in città. Il prepararsi alla socialità, l’uscire di casa, il giocare la schedina o alla macchinetta, è stato, per anni, accettato e vissuto.

Con l’arrivo del computer in ogni casa e gli smartphone a portata di clic, l’azzardo ha cambiato totalmente volto. Dalle prime poker room alla fine degli anni Novanta alle piattaforme di oggi, tanta acqua è passata sotto i ponti e le abitudini degli italiani sono radicalmente cambiate. Quello che era un rito collettivo, quasi come una visione al cinema, è diventato un momento di svago tra un impegno e un altro della giornata. Il tutto, grazie all’uso di grafica e software dedicati, è rapido e facile, con tante sezioni differenti e palinsesti sempre più ampi.

Si può giocare per strada, in ufficio, sul divano, di notte o di mattina, senza nessun problema. E questa comodità di fare quello che si vuole ha, certamente, cambiato il modo di pensare di tanti appassionati, anche di coloro che sono sempre stati poco avvezzi alla tecnologia. Il tutto è arricchito da bonus e promozioni pensati per i vari clienti, con offerte che cambiano di giorno in giorno e che permettono di giocare senza dover inserire soldi nel conto di gioco. Una rivoluzione che mette insieme gli operatori e gli appassionati e che, nell’arco di vent’anni o poco più, ha completamente cambiato l’azzardo in generale.

Chi è che, ancora oggi, decide di andare in un casinò reale a passare la serata? Certamente non è un’esperienza frequente; anzi, molte volte si prospetta l’idea di un weekend fuori che include anche la visita a un casinò di lusso. Luoghi dove ora non si gioca soltanto, ma nei quali si mangia benissimo, si beve ancora meglio e si passa del tempo di qualità. Il gioco, quello quotidiano, è diventato un affare tra il cliente e il proprio cellulare, in un arco di tempo che può essere anche di due minuti prima di un’altra gatta da pelare.

Proprio questa intrusione del gioco nella vita di tutti i giorni ci deve insegnare, ancora di più, a giocare responsabilmente, avendo sempre in mente che si gioca per trascorrere piacevolmente il tempo e tentare la fortuna, non di certo per cambiare la propria vita cercando di vincere a tutti i costi. Solo così, grazie all’opportunità di giocare quando vogliamo, possiamo prendere l’azzardo per un momento divertente, di svago, che possiamo inserire in quelli che sono, appunto, i momenti ludici come controllare un social o guardare qualcosa in una piattaforma di intrattenimento a pagamento, come ce ne sono tanti.

















Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.