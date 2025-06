Festa della Musica, a Garlenda il concerto “Suoni d’Oriente” di Silvia Schiaffino e Renato Procopio

La musica per parlare di una parte del mondo martoriata dai conflitti. Per comporre la sua cultura in un coinvolgente viaggio musicale. Sabato 21 giugno, alle 21, Garlenda, in occasione della Festa della Musica, ospiterà il concerto per flauto e chitarra, di Silvia Schiaffino e Renato Procopio, due artisti conosciuti nel panorama nazionale ed internazionale che si esibiranno nella chiesa parrocchiale dedicata alla Natività di Maria Santissima.

Un’occasione per presentare il loro ultimo cd con un programma che consiste, per la maggior parte, in arrangiamenti per flauto e chitarra di brani scritti per altri strumenti.

“Negli ultimi anni e proprio in questi giorni, i suoni di Oriente sono stati le esplosioni delle bombe, le urla disperate di poveri innocenti vittime della follia dei potenti della terra, i toni incalzanti che minacciano l'insufficienza dell'energia per buona parte dell’Europa, il tam tam mediatico che porta la verità e la ragione da una parte e dall'altra – affermano Schiaffino e Procopio -: sono stati sempre tutti suoni di divisione e di discordia. La musica è un linguaggio universale, l'arte che conduce all'armonia per eccellenza; non c'è bisogno di aver studiato per apprezzarla, non si chiede di avere ragione per goderne. Vogliamo fare sentire altri suoni di Oriente, quelli della musica dei grandi compositori dell’Europa dell'Est e dell'Asia che ci porteranno in un viaggio progressivamente sempre più distante da noi nella geografia, nelle melodie e nelle armonie con l'intento di ridare unità a questa parte di mondo che soffre e di ricomporre nelle nostre menti e nei nostri cuori i conflitti che speriamo prima o poi cessino anche nella realtà. Il disco parte dall'omaggio di compositori dell’Europa occidentale (Monti, Granados, Satie), prosegue con alcuni brani scritti da compositori dell’Europa dell'est (Bartok, Dvorak, Tchaikovsky e Shostakovic) per concludere con temi popolari giapponesi, iraniani e coreani”.



Un appuntamento musicale di grande valore artistico. “Ringraziamo i musicisti per aver scelto Garlenda per presentare il loro cd e il Parroco Don Mauro Marchiano per la consueta disponibilità e sensibilità – afferma il sindaco di Garlenda Alessandro Navone -. Invitiamo gli amanti della buona musica a non mancare a questo appuntamento, occasione davvero molto speciale per apprezzare i virtuosismi di Silvia Schiaffino e di Renato Procopio, in un concerto che promette di essere davvero coinvolgente per tutti”.