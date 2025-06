Automobilismo, 1000 Miglia al terzo pomeriggio di gara

(Adnkronos) - Ripartiti dalla sosta per il pranzo in gara ad Arezzo, che ha riabbracciato la Freccia Rossa dopo quattro anni di assenza, gli equipaggi si sono diretti verso San Sepolcro. Nella frazione aretina di Palazzo del Pero, a circa 10 chilometri dal Controllo Orario di ripartenza, sono scattati i cronometri per una serie di 8 Prove Cronometrate. A seguire i timbri ad Anghiari, su uno stradone in discesa con vista sulle colline, e San Sepolcro, patria del pittore Piero della Francesca, nella quale centinaia di persone hanno salutato il passaggio delle vetture fra le vie del borgo. In direzione della Riserva Naturale Alpe della Luna, costeggiando il Monte dei Frati, si è tenuta poi una Prova di Media sul Valico di Viamaggio.

I risultati aggiornati alla Prova Cronometrata 80 confermano Andrea Vesco e Fabio Salvinelli in testa alla classifica au Alfa Romeo 6C 1750 Ss, con gli argentini Daniel Andres Erejomovich e Gustavo Llanos in seconda posizione su Alfa Romeo 6C 1500 Ss. Terzi Lorenzo e Mario Turelli su una O.M. 665 S Mm Superba 2000. Percorsa una sessantina di chilometri di saliscendi nel verde, il convoglio ha raggiunto la Repubblica San Marino per un inedito passaggio serale. Nel territorio sammarinese si è tenuta una serie di Prove Cronometrate valide per il Trofeo San Marino. Terminate le prove, le vetture han proseguito verso Gambettola per un Controllo Timbro, per poi dirigersi a Cesena, dove gli equipaggi della 1000 Miglia 2025 saranno ospiti nel Village di Technogym, azienda italiana leader nella produzione di attrezzi per sport e wellness, per la terza (ed ultima) cena in gara di questa edizione.

Dopo la sosta, alle vetture non resteranno che quindici chilometri da percorrere per giungere al Controllo Orario di fine giornata, situato in Piazza Andrea Costa a Milano Marittima. Chiusa la tappa, ci sarà spazio anche per una passerella a favor di pubblico degli equipaggi sulla pedana di Piazza Maffei, ai piedi della Torre San Michele.