Jannik Sinner eliminato da Bublik ad Halle, Cobolli sfida Zverev

HALLE (GERMANIA) (ITALPRESS) - Jannik Sinner esce di scena agli ottavi di finale del "Terra Wortmann Open", torneo Atp 500 in corso sull'erba della "Owl Arena" di Halle, in Germania. A eliminare il numero 1 del mondo (nonchè campione in carica) è Alexander Bublik, numero 45 del ranking Atp e vincitore ad Halle nel 2023, capace di imporsi col punteggio di 3-6 6-3 6-4. Ai quarti di finale il kazako dovrà vedersela contro Tomas Machac, che a sua volta ha superato Fabian Marozsan 6-2 6-3. Grandi sorrisi ad Halle invece per Flavio Cobolli che ha avuto la meglio del canadese Denis Shapovalov, numero 31 del ranking Atp, col punteggio di 7-6(2) 4-6 7-6(5). Una battaglia di due ore e trentasei minuti che premia il tennista romano, capace di regalarsi il terzo quarto di finale in stagione sul circuito maggiore. Nelle altre due occasioni in cui si è spinto tra i migliori otto, a Bucarest e Amburgo, ha sempre vinto il titolo. Stavolta però dovrà vedersela contro Alexander Zverev, testa di serie numero 2, fresco di successo in tre set contro Lorenzo Sonego. L'azzurro ha ceduto per 3-6 6-4 7-6(2), dopo quasi due ore e mezza di lotta, nel corso della quale il tedesco ha sfoderato numeri da fuoriclasse al servizio: 10 ace, zero doppi falli, il 90% di prime in campo con le quali ha vinto l'82% dei punti (oltre al 50% di punti vinti con la seconda). Prati tedeschi ricchi di segnali incoraggianti per i doppisti azzurri. Simone Bolelli e Andrea Vavassori, secondi favoriti del seeding, nonchè campioni in carica, hanno ottenuto il pass per la finale di Halle battendo nel penultimo atto i canadesi Felix Auger-Aliassime e Denis Shapovalov col punteggio di 6-2 6-2. Sara Errani e Jasmine Paolini sono approdate invece alle semifinali del "Berlin Tennis Open by Hylo", torneo Wta 500 in scena sull'erba dell'Lttc "Rot-Weiss", prestigioso club della capitale tedesca. Le campionesse olimpiche hanno battuto le statunitensi Ashlyn Krueger e Jessica Pegula con il punteggio di 5-7 6-1 10-6 e dovranno vedersela ora con la spagnola Paula Badosa e la tunisina Ons Jabeur.- Foto Ipa Agency -(ITALPRESS).