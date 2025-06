Sinner si spegne, sconfitto da Bublik secondo turno di Halle

(Adnkronos) - Giornata no per Jannik Sinner. Il fuoriclasse azzurro è stato eliminato al secondo turno dell'Atp di Halle. Oggi, giovedì 19 giugno, il numero uno del ranking ha perso contro il kazako Alexander Bublik, autore di una prova da fenomeno sull'erba tedesca, di nuovo fortunata dopo il successo del 2023.

Ottima partenza per Sinner, che vince il primo set con il punteggio di 6-3 in 27 minuti. Bublik viene però fuori alla distanza e mostra un gioco spettacolare e solido, vincendo il secondo set 6-3 e chiudendo il terzo sul 6-4, con un break decisivo nel settimo game. Grande amarezza per l'azzurro, che saluta il torneo al secondo turno da campione, dopo 2 ore e 2 minuti di battaglia colpo su colpo.

Il kazako, dalla sua, interrompe la striscia di Jannik di 66 vittorie di fila contro giocatori fuori dalla Top 20, con la prima vittoria in carriera con un numero 1. Per la prima volta da Bercy 2023, Sinner non raggiunge almeno i quarti di un torneo. Ora avrà una decina di giorni per preparare Wimbledon e ripartire.