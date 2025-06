Paola Perego torna con 'Citofonare Rai 2', in ballo per lei anche un serale

(Adnkronos) -

Paola Perego è pronta a tornare al timone di 'Citofonare Rai 2'. Ma, a quanto apprende l'Adnkronos, nessuna certezza sulla presenza di Simona Ventura alla co-conduzione del varietà della domenica mattina.

Inizialmente, la volontà della Rai era quella di far partire lo show a marzo 2026 dopo l'impegno con i Giochi olimpici invernali di Milano Cortina (6-22 febbraio) e i giochi paralimpici (6-15 marzo), di cui ha acquistato i diritti per tutte le gare. Poi la marcia indietro, pensando di far partire 'Citofonare Rai 2' a settembre 2025, come lo scorso anno, per mettere quindi in pausa il programma durante le Olimpiadi e riprendere a marzo.

Nei progetti di Paola Perego c'è anche un serale. A quanto apprende l'Adnkronos, starebbe scegliendo con la Rai tra due format.