Riceviamo e pubblichiamo la lettera arrivata in redazione.

"Buongiorno Direttore, sono una cittadina di serie B, sempre se non retrocediamo ulteriormente.

Come tanti altri cittadini abito in periferia Zona Fornaci. I cassonetti sono forse privilegio della cittadinanza di serie A, eppure aumenta anche per noi la tassa sulla spazzatura.

I mastelli fuori portati nei giorni prestabiliti e lasciati alla mercè di tutti con poco igiene serve tutto questo?"