Raccolta differenziata a Savona, un lettore: “Bidoni troppo piccoli per la carta, gli imballaggi non ci stanno”

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un cittadino in merito alla raccolta differenziata a Savona.

“Spettabile redazione di Savonanews, ho letto già molte lettere dei lettori sull'argomento della raccolta differenziata spinta a Savona. Desidero dire anche la mia io su un punto che mi pare non sia stato tanto sviscerato: la raccolta della carta.

In altri posti dell'entroterra (vedi Giusvalla) dove da anni vige questo sistema di raccolta, per la carta hanno riservato ancora i tradizionali cassonetti. Per fine giugno a Savona hanno messo, anche dove ci sono i bidoni, quello della carta esattamente uguale agli altri. Ora con la sempre maggior diffusione delle vendite online, arrivano cartoni a volte sovra dimensionati e, anche piegandoli e ripiegandoli una famiglia può riempire da sola il bidone del condominio.

Mi è stato detto che, correttamente posizionati, gli imballaggi possono essere messi accanto ai contenitori. Bel passo avanti! Quando tira vento o peggio piove avremo cartoni sparsi o bagnati dappertutto...un disagio per i cittadini e gli operatori della ditta incaricata della raccolta.

Non era possibile comportarsi come con la raccolta del vetro lasciando contenitori per la carta uguali a prima?”