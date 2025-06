Raccolta differenziata a Savona, una letrice: "Villa Fera abbandonata, è una giungla"

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di una cittadina in merito alla raccolta differenziata a Savona.

“Giusto fare la raccolta differenziata, ma in via Servettaz, a Villa Fera, il parco è ormai abbandonato: non viene più ripulito ed è diventato una giungla!

Tra topi, gabbiani e piccioni – che svolazzano come droni – qui si fa festa. I mastelli da lasciare fuori aggravano ancora di più la situazione. Capisco che la villa sia del Demanio, ma anni fa era ben curata. È davvero un peccato che questo piccolo parco venga lasciato così, nel degrado e nell’incuria”.