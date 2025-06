Conte “In piazza a Roma per dire no al folle piano di riarmo”

ROMA (ITALPRESS) - "Siamo qui a Roma, ancora una volta in piazza per dire "no" a questo folle piano di riarmo". Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, durante il corteo a Roma contro riarmo e guerre. "Lunedì - prosegue - partiremo per L'Aia, in coincidenza con il summit Nato. A pochi passi, nel Parlamento olandese, ci riuniremo: al momento siamo una quindicina di forze politiche europee e saremo con tutti i leader per un confronto per organizzare meglio la nostra battaglia a livello europeo contro la corsa al riarmo".

"A tutti gli iscritti M5s vorrei ricordare che si sta votando per la modifica dello statuto e del codice etico. Con questa votazione - aggiunge - si completerà il processo di democrazia e deliberativa: un esperimento che non ha avuto pari al mondo".

