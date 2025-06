"Da via cittadina a discarica: addio parcheggi, il decoro trasformato in orrore urbano"

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera arrivata alla nostra redazione:

"Dopo il temporale, spuntano i funghi... anzi no, bidoni della spazzatura".

"Il countdown è partito: tra pochi giorni entrerà in vigore la prima vera fase della raccolta differenziata. Fino a oggi, possiamo dirlo, abbiamo solo scherzato. I bidoni a tessera, che permettono il conferimento quotidiano, sembravano funzionare: sempre puliti, mai colmi. Ma era davvero tutto così efficiente, o solo un'illusione temporanea?".

"Con il beneficio del dubbio – e soprattutto dei costi – ecco che all’improvviso, nella zona di Villapiana, come dopo la pioggia spuntano i funghi, compaiono centinaia di bidoni. Nuovi, luccicanti, ognuno con la sua delimitazione. Incredulo, li vedo lì, sul suolo pubblico, proprio dove SEA-S aveva più volte affermato che non si potevano mettere".

"In un attimo l’illusione si spezza. La contentezza per un sistema che sembrava ben congegnato lascia spazio a una cruda realtà: la via è diventata una discarica. Parcheggi spariti, decoro urbano trasformato in orrore urbano. Bidoni ovunque. E nei miei pensieri, già immagino i topi far festa".

"È davvero questo che vogliono i cittadini? Vogliamo davvero vivere in mezzo all’immondizia? È accettabile sacrificare spazi pubblici progettati con cura e gusto sull’altare di un metodo vecchio, inefficace e, peggio ancora, ideologico?".