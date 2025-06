Alvaro Vitali, il messaggio di Lino Banfi: "Strade diverse ma sempre amico" - Video

(Adnkronos) - "Tutto si può dire di me, ma non che non sono altruista o amico di tutti. Figuriamoci di Alvaro. Sono capitate due strade diverse". Lino Banfi ricorda Alvaro Vitali, morto all'età di 75 anni, con un messaggio sui social. L'attore pugliese si sofferma anche sulle dichiarazioni rese in passato da Vitali, che si era definito 'abbandonato' dal cinema italiano.