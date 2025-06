Cisano, impatto tra auto e camion: tre feriti in codice giallo al Santa Corona

Tre feriti trasportati tutti in codice giallo al pronto soccorso del Santa Corona di Pietra Ligure e la chiusura della Ss582 per alcuni minuti per permettere le operazioni di soccorso.

Questo il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, poco prima delle 14, a Cisano sul Neva, lungo via Benessea, nei pressi della torrefazione Pasqualini. Nello scontro sono rimasti coinvolti un camion e un’autovettura.

Sul posto, per prestare soccorso alle persone coinvolte che fortunatamente non hanno riportato gravi conseguenze, sono intervenuti i militi della Croce Bianca di Albenga con tre ambulanze, supportati dall'automedica Sierra2 del 118.

Presenti anche i vigili del fuoco, che hanno provveduto a estrarre gli occupanti dall’auto incidentata, e i le forze dell'ordine per i rilievi del caso.