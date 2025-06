Il mandolino torna protagonista a Savona con la terza edizione del Festival Internazionale

Savona si prepara ad accogliere la terza edizione del Festival Internazionale Mandolinistico, in programma per l’estate 2025. Un appuntamento ormai consolidato nel panorama culturale italiano, che continua a crescere grazie alla sua capacità di coniugare tradizione, innovazione e respiro internazionale, sotto il segno del mandolino e degli strumenti a pizzico.

Il festival nasce dalla visione del mandolinista Carlo Aonzo e di Rosario Moreno, ed è prodotto dall’Associazione Culturale Jazz Club Chiavari, in collaborazione con l’Accademia Internazionale Italiana del Mandolino. In pochi anni si è affermato come un evento irrinunciabile per appassionati, musicisti e semplici curiosi, attirando l’attenzione anche dei media nazionali, come Rai3.

A riconoscere il valore dell’iniziativa è anche l’amministrazione comunale di Savona. L’assessore alla Cultura, Nicoletta Negro, sottolinea come il Comune abbia deciso di sostenere il festival per il terzo anno consecutivo: “Crediamo fortemente in questo progetto, che unisce tradizione popolare e innovazione, coinvolgendo la città in maniera diffusa. Proprio queste caratteristiche, unite alla qualità artistica della proposta, lo rendono un appuntamento che può diventare sempre più centrale nel panorama culturale del nostro territorio”.

L’edizione 2025 propone cinque concerti, tutti con ospiti di rilievo internazionale. Il direttore artistico Carlo Aonzo parla con entusiasmo del programma di quest’anno: “Questa edizione rappresenta un vero salto di qualità, sia per il numero di concerti, sia per l’internazionalità degli ospiti. Torneremo al Priamar il 2 agosto con il Quintetto a Plettro Giuseppe Anedda, formazione che porta il nome di uno dei più grandi concertisti del ’900 e che vanta tra i suoi componenti due discendenti diretti del Maestro. Il concerto sarà un omaggio a Ennio Morricone e rappresenta uno dei momenti più attesi dell’intera rassegna”.

L’apertura del Festival è fissata per martedì 8 luglio in piazza Sisto IV con lo spettacolo La Dolce Vita, un omaggio alla cultura italiana firmato da Vincent Beer-Demander e Alberto Vingiano, che interpreteranno celebri colonne sonore e brani tradizionali per mandolino e chitarra.

Il 23 luglio si prosegue con Serenata Napoletana, al Santuario di Nostra Signora della Misericordia. Il trio Acustico Napoletano, nato dalla Fondazione Murolo, riporta in scena la Canzone Napoletana nella sua forma più autentica, con gli arrangiamenti di Maurizio Pica, la voce lirica di Emanuela Loffredo e il mandolino di Michele De Martino.

Il già citato concerto del 2 agosto al Priamar (Soirée Morricone) sarà l’unico con biglietto (10 euro), mentre gli altri appuntamenti resteranno a ingresso gratuito. Tra questi, il 25 agosto alla chiesa di Sant’Andrea, andrà in scena Recital, un viaggio musicale da Bach a Paganini interpretato da Carlo Aonzo e dal chitarrista statunitense René Izquierdo, in collaborazione con il Festival Internazionale di Musica di Savona.

Gran finale il 6 settembre, di nuovo al Santuario, con l’Orchestra a Pizzico Estudiantina Bergamo: una delle formazioni a plettro più rappresentative in Italia, composta da una trentina di elementi, che proporrà un grande concerto corale intitolato Music for Estudiantina Play.

Oltre ai concerti, il Festival si distingue per il forte legame con il territorio. La Liguria, e Savona in particolare, vantano una lunga tradizione mandolinistica, che affonda le sue radici nelle figure storiche di Paganini, Sivori e Mazzini, senza dimenticare l’influenza culturale di Fabrizio De André.

Il mandolino, spesso più celebrato all’estero che in Italia, è un simbolo dell’identità musicale nazionale. Proprio per questo il Festival lavora per rilanciarne la centralità, promuovendo non solo concerti, ma anche gemellaggi internazionali – come quello con il Mandol’In Marseille Festival – e creando un dialogo aperto tra generi, culture e generazioni.

Attraverso il coinvolgimento di artisti di fama mondiale, il Festival Internazionale Mandolinistico si propone di educare, emozionare e creare connessioni, confermandosi una delle realtà più vive e originali della scena culturale ligure e italiana.