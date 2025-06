Porta a porta, un lettore: "Prima proviamo, non giudichiamo a priori"

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera arrivata alla nostra redazione:

"Leggo molto spesso sul vostro sito di persone che si lamentano sempre del nuovo sistema porta a porta… Sicuramente è un cambiamento che, non essendo abituati, crea disagi subito, ma posso testimoniare che quelli della Seas, venuti per un sopralluogo a Legino Alta e a Zinola, sono stati molto gentili e disponibili nel trovare la soluzione migliore per noi condomini!".

"Non capisco tutte queste proteste, senza neanche aver manco iniziato il servizio! Sarà mica che la gente, frustrata da altre cose, non sappia con chi prendersela? Un attimo! Si prova per un periodo di tempo e poi si vede: ci saranno eventuali modifiche, nel caso… Ci sono problemi peggiori nella vita!".