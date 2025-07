Investire a Dubai: tra tokenizzazione immobiliare e costituzione societaria

Dubai si conferma all’avanguardia nella finanza immobiliare grazie al lancio del “Real Estate Tokenisation Project”, promosso dal Dubai Land Department. Questo programma pionieristico prevede la digitalizzazione degli atti di proprietà attraverso la tecnologia blockchain, aprendo la strada a una nuova forma di investimento frazionato. Con la tokenizzazione, beni immobili finora illiquidi possono essere frazionati in quote digitali acquistabili anche con budget ridotti, rivoluzionando l’accesso al mercato.

È una trasformazione profonda che favorisce trasparenza, rapidità e inclusività, rendendo l’emirato sempre più attrattivo per investitori alla ricerca di sicurezza e rendimento. Tuttavia, si sa che, da sempre, aprire una società a Dubai è la tipologia di investimento più ricercata per gli imprenditori che vogliono allargare i loro orizzonti in un Paese che offre molto. Vediamo in cosa consistono queste tipologie di investimento nell’Emirato e come siano percorribili per gli imprenditori interessati.

Tecnologia e real estate: un connubio strategico

L’introduzione della tokenizzazione è parte integrante della strategia “Real Estate Sector Strategy 2033”, che mira a portare il valore complessivo del mercato immobiliare oltre un trilione di dirham.

Già nel 2024, Dubai ha registrato oltre 163.000 operazioni immobiliari per un valore di 137 miliardi di dollari.

In questo scenario, investire nel settore immobiliare dell’Emirato rappresenta un’opportunità concreta per capitalizzare una crescita strutturale, supportata da infrastrutture digitali avanzate e una visione di lungo termine da parte delle autorità locali.

Accessibilità e proprietà frazionata: la nuova frontiera

La possibilità di acquistare porzioni di immobili tramite asset digitali cambia radicalmente l’approccio al real estate.

Grazie alla tecnologia blockchain, ogni unità immobiliare può essere suddivisa in token proporzionati alla disponibilità finanziaria dell’investitore.

Si tratta di una soluzione più evoluta rispetto al crowdfunding tradizionale, che permette una gestione patrimoniale più dinamica e sicura.

Questo strumento, combinato con l’apertura di un conto corrente a Dubai dedicato agli investimenti tokenizzati, consente di operare agilmente in un contesto normativo solido e orientato all’innovazione.

Costituire una società a Dubai per operare nella tokenizzazione

Per sfruttare appieno le potenzialità del mercato immobiliare tokenizzato, è essenziale costituire una società a Dubai, soprattutto in Free Zone, dove le agevolazioni fiscali e operative sono massime.

Questo consente l’accesso facilitato a un conto corrente per società in Free Zone, utile per gestire transazioni in valuta fiat e digitale.

L’apertura di un conto corrente offshore a Dubai rappresenta, inoltre, una scelta strategica per proteggere i capitali e operare con maggiore flessibilità sui mercati globali, riducendo al contempo i costi di gestione.

Dubai: un polo d’attrazione per gli imprenditori italiani

Non sono soltanto i grandi fondi internazionali a guardare con interesse a Dubai.

Sempre più imprenditori italiani, infatti, scelgono l’emirato per espandere le proprie attività e proteggere i propri asset.

Complici l’instabilità normativa e fiscale dell’economia italiana e un contesto burocratico penalizzante, Dubai emerge come meta privilegiata per chi desidera un ambiente dinamico, fiscalmente vantaggioso e orientato al business.

Aprire un conto corrente a Dubai o avviare un’impresa nell’immobiliare digitale è diventata una soluzione concreta per chi cerca sviluppo, innovazione e stabilità economica.

Daniele Pescara Consultancy: il partner ideale per internazionalizzare

In un contesto in rapida evoluzione, affidarsi a specialisti è fondamentale.

La Daniele Pescara Consultancy, con sedi a Dubai, Lugano, Roma e Padova, è il punto di riferimento per chi desidera internazionalizzare con successo.

Dall’assistenza nella costituzione di società a Dubai, all’apertura di conti aziendali e personali in valuta locale o crypto-friendly, fino alla consulenza AML & Compliance, lo Studio offre un supporto completo e su misura.

Per entrare nel mondo della tokenizzazione immobiliare con gli strumenti giusti, o per investire a Dubai con i giusti asset, scegliere Daniele Pescara Consultancy significa investire in sicurezza e lungimiranza.





















Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.