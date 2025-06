Finale Ligure accende le sue “Summer Vibes”: eventi ed esperienze per l'estate 2025 tra cultura, musica e territorio

Oltre 180 eventi e 50 esperienze per vivere il Finalese in tutte le sue opportunità, con un calendario ricco di appuntamenti che spaziano tra i diversi linguaggi dell’arte, dalla musica alla letteratura, dal fumetto alla storia, con una proposta pensata per coinvolgere pubblici di tutte le età.

Entra nel vivo così l'estate di Finale Ligure, dove stamani è stato presentata la programmazione per i mesi estivi - con uno sguardo anche verso l'autunno - dove ogni angolo del territorio, dal cuore del borgo medievale alle piazze sul mare, dai chiostri alle chiese dell’entroterra, diventa teatro di eventi in grado di coinvolgere ed emozionare turisti e residenti.

“Finale Ligure è in grado di offrire un calendario estivo continuativo e diffuso su tutto il territorio, non solo nei quattro rioni principali ma anche con incursioni nelle frazioni dell’entroterra, grazie alla collaborazione sempre attiva delle associazioni locali” commenta Maura Firpo, Assessore al Turismo e alla Cultura del Comune di Finale Ligure. “Tra alcune importanti novità e la riconferma di appuntamenti molto attesi, il programma prevede proposte di qualità, pensate per soddisfare i gusti e le esigenze più diverse di un pubblico ampio, che unisce sotto il nostro cielo visitatori e residenti”.

Intorno ai tre temi vacanza Vivi & Esplora, Sport & Avventura, Relax & Benessere, nasce anche il catalogo “Summer Vibes 2025” che presenta oltre 50 esperienze, proposte da operatori locali, guide ambientali, realtà sportive e culturali, tra escursioni nella natura, visite guidate a siti archeologici e storici, attività per famiglie e laboratori per bambini, appuntamenti dedicati al benessere.

Accanto a proposte in date fisse fino a fine settembre, sono numerose le esperienze su prenotazione, curate da professionisti del territorio: trekking panoramici, kayak, snorkeling, visite guidate nei borghi storici e nei siti archeologici, escursioni a cavallo, attività sensoriali per bambini, gite in barca a vela e degustazioni di prodotti locali. Non mancano occasioni per lo sport e l’avventura, dalla mountain bike all’arrampicata, dalla vela alla scoperta dei fondali marini del Santuario Pelagos. In questo contesto, il MUDIF – Museo Diffuso del Finale e il Consorzio FOR Finale Outdoor Region si confermano punti di riferimento fondamentali nella promozione di esperienze che intrecciano cultura, paesaggio e scoperta attiva del territorio. Da segnalare anche le Storie al chiaro di luna, con una serie di visite notturne al Castel Gavone a cura del Centro Storico del Finale.

“Abbiamo puntato sulla qualità, selezionando e valorizzando con attenzione le migliori proposte artistiche e culturali del territorio e affiancandole ad appuntamenti di richiamo con ospiti di rilievo nazionale e internazionale - dichiara il sindaco Angelo Berlangieri -. Negli ultimi anni la città ha saputo offrire un mix unico tra mare ed entroterra, anche e soprattutto grazie alle numerose attività outdoor. Oggi lavoriamo in sinergia per costruire una proposta integrata di eventi e cultura, capace di esprimere la ricchezza e la varietà di possibilità che la nostra destinazione può offrire. Il calendario dell’estate 2025 rappresenta un primo esempio concreto di questa più ampia strategia di valorizzazione territoriale: per la prima volta, Finale si presenta alla stagione di punta con una proposta integrata e coordinata di eventi ed esperienze”.

Mentre giugno sta volgendo al termine con la decima edizione del West Coast Meeting, organizzato dal Centro Culturale Cara Beltà a Finalborgo con ospiti e contenuti di rilievo nazionale per riflettere sui grandi temi dell’attualità fino a domenica 29, quando peraltro si terrà la tradizionale e sempre suggestiva processione di San Pietro e al Teatro Aycardi sarà inaugurata la mostra dedicata al generale Enrico Caviglia nell’80° anniversario della sua morte, curata dall’Associazione Emanuele Celesia oltre ai tanti incontri sulla storia del Finalese.

Dal 6 luglio, Un Libro per l’Estate: la rassegna letteraria festeggia trent’anni e si conferma appuntamento fisso dell’estate ligure, con oltre 20 incontri all’ombra della Basilica di San Giovanni a Finalmarina, insieme a scrittori, giornalisti e protagonisti del panorama culturale nazionale, tra cui Milena Gabanelli, Enrico Letta, Caterina Malavenda, Sigfrido Ranucci e Beppe Severgnini. Tra gli eventi più attesi torna anche BURTOMICS Comics & Games, che dal’11 al 13 luglio trasforma Finalborgo in un grande spazio creativo tra fumetti, videogiochi, cosplay e spettacoli.

I lunedì di luglio saranno invece nel segno della musica classica con i Concerti dell’Abbazia nei chiostri di Finalpia, a cura dell’Associazione di Cultura Musicale Palma d’Oro. La musica protagonista anche con la BRG Orchestra, che si esibirà il 18 luglio e il 9 agosto in due concerti tra swing, colonne sonore e atmosfere sudamericane. Non mancheranno poi le proposte dell’Accademia Musicale del Finale, con un ricco calendario tra jazz, rock, coro e musica d’autore, tra Finalborgo, Finalpia, Finalmarina e Varigotti: a inaugurare il programma il 20 luglio il Ligurian Trio feat. Dado Moroni, icona della jazz internazionale. Dal 24 luglio parte anche il ciclo Pianisticamente Ateneum!, con serate dedicate al grande repertorio pianistico, un concerto all’alba sul Molo di Finalpia e sotto le stelle ai Giardini Aycardi.

Agosto propone due date del Voxonus Festival, che porta la musica barocca in contesti suggestivi come la Chiesa di San Lorenzo a Varigotti e Forte San Giovanni, e la nuova rassegna Musica in Chordis, con tre concerti di musica da camera nella cornice suggestiva delle piccole chiese dell’entroterra finalese: il Duo d’Arpe nella Parrocchia dei Santi Cornelio e Cipriano a Calvisio (5 agosto), il Trio Sarita nella Chiesa di Sant’Eusebio a Perti (11 agosto) e il Trio O’Carolan nella Chiesa di San Sebastiano a Perti (20 agosto).

Nell’ambito del progetto “Parole antiche per pensieri nuovi/Mediterraneo”, promosso dalla Direzione Regionale Musei Liguria e dal Teatro Pubblico Ligure, con la direzione artistica di Sergio Maifredi, Forte San Giovanni ospita due appuntamenti culturali: il 4 agosto Piergiorgio Odifreddi terrà una lectio su “La matematica degli arabi”, mentre l’11 agosto Matteo Nucci proporrà una riflessione su “Omero e il mare”, preceduta da una camminata archeologica.

Momento clou del calendario estivo sarà anche quest’anno il Finale Music Festival – Summer Edition, con cinque grandi serate live in Piazza Vittorio Emanuele II a Finalmarina con protagonisti della scena musicale internazionale: P.F.M. (8 agosto), La Crus (11 agosto), Grido (14 agosto), Rockets (15 agosto). Gran finale il 16 agosto con i Gipsy King by Diego Baliardo, in una delle due date italiane del tour mondiale.

Tornano anche due tra le manifestazioni simbolo dell’estate finalese: Viaggio nel Medioevo, giunto alla sua 23ª edizione, che dal 21 al 24 agosto trasforma Finalborgo in un affresco vivente del Quattrocento, con costumi, mercati tematici, cena medievale e spettacoli dal grande impatto scenico; e la 51ª edizione del prestigioso Concorso Pianistico Internazionale Palma d’Oro, appuntamento di eccellenza per la musica classica, in grado di richiamare giovani talenti da tutto il mondo.

Completano l’offerta estiva anche le tante iniziative organizzate dalle associazioni locali, tra cui Varigotti Insieme, Finalborgo.it e Viva Finale, che confermano il proprio ruolo di primo piano nell’animare i centri storici.

Il catalogo delle esperienze Estate 2025 e il nuovo magazine di destinazione, disponibili sul sito web visitfinaleligure.it, saranno inoltre distribuiti in 20.000 copie nelle strutture turistiche, ricettive e balneari, di Finale Ligure.

L’accoglienza turistica è affidata ai Travel Assistant, presenti negli uffici IAT di Finalmarina, Varigotti e Finalborgo, e sempre disponibili ad assistere i visitatori nella scelta e nella prenotazione delle esperienze più adatte alle proprie esigenze; mentre per chi preferisce muoversi in autonomia, è attivo 24 ore su 24 Sabrino, l’assistente virtuale che suggerisce in tempo reale percorsi, attività ed eventi.