Israele-Gaza, ecco il nuovo Medio Oriente secondo Trump e Netanyahu

(Adnkronos) - Subito dopo i bombardamenti americani sull'Iran, il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, e il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, hanno avuto un colloquio telefonico in cui avrebbero sostanzialmente tracciato il futuro del Medio Oriente. Lo riferisce il giornale Israel Hayom, citando "una fonte al corrente della conversazione" tra i due leader.

Secondo il quotidiano in lingua ebraica, durante la telefonata definita "euforica" per i risultati del raid - e a cui hanno preso parte anche il segretario di Stato, Marco Rubio, e il ministro israeliano degli Affari Strategici, Ron Dermer - Trump e Netanyahu avrebbero concordato di mettere fine alla guerra a Gaza entro due settimane, con il governo dell'enclave affidato a quattro Paesi arabi, tra cui Emirati ed Egitto. Il piano prevederebbe il rilascio degli ostaggi e l'esilio per la leadership di Hamas. Gli abitanti di Gaza che volessero lasciare la Striscia, prosegue Israel Hayom, verrebbero "assorbiti" da alcuni Paesi non meglio precisati.

Il giornale indica che, contestualmente alla soluzione per Gaza, ci sarebbe un rilancio dei cosiddetti Accordi di Abramo, con Arabia Saudita e Siria che stabilirebbero relazioni diplomatiche con Israele, seguite poi da altri Paesi arabi e a maggioranza musulmana. Israele, da parte sua, avrebbe espresso sostegno alla soluzione a due Stati, condizionata alle riforme attuate dall'Autorità nazionale palestinese (Anp). Per Israel Hayom, Trump e Netanyahu avrebbero infine concordato il riconoscimento da parte di Washington della sovranità israeliana su alcune parti della Cisgiordania.

Netanyahu ha espresso interesse a recarsi alla Casa Bianca per incontrare Trump. Lo ha reso noto la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt, precisando che il presidente americano è "molto aperto all'idea, ma non c'è ancora una data specifica" per l'incontro.