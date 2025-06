(Adnkronos) - Tragico incidente stradale a Roma, dove ieri un uomo ha perso il controllo della moto ed è morto schiantandosi sulla Laurentina.

Gli agenti del IX Gruppo E della Polizia Locale sono intervenuti nella serata di ieri per un incidente avvenuto all’altezza della rotatoria tra via dei Castelli Romani e via Laurentina: dai primi accertamenti risulterebbe coinvolto un unico mezzo, una moto Kawasaki ora sequestrata, guidata da un 43enne italiano morto sul colpo.