Il suono dell’organo protagonista a Laigueglia: concerto gratuito con Peter Tiefengraber

È un “Concerto Promenade” il penultimo appuntamento della Rassegna Organistica del Giubileo “Laudate Dominum in chordis et organo”, che si tiene venerdì 4 luglio alle ore 21 presso l’Oratorio di Santa Maria Maddalena e la Chiesa Parrocchiale di San Matteo di Laigueglia, in provincia di Savona.

Ne è protagonista il musicista austriaco Peter Tiefengraber, organista della Augustinerkirche di Vienna che si esibisce alla consolle sia dello strumento settecentesco di scuola ligure conservato presso l’oratorio che dell’organo “Vegezzi-Bossi” (1932) dell’attigua chiesa parrocchiale. Il repertorio proposto, in accordo con le caratteristiche foniche degli strumenti, sarà incentrato su composizioni di diverse epoche e stili. L’ingresso è libero e gratuito.

La manifestazione è promossa dalla Conferenza Episcopale Ligure che, nell’ambito dell’Anno Giubilare, ha inteso valorizzare il patrimonio organario della Regione Ecclesiastica Ligure restaurato grazie ai fondi dell’otto per mille messi a disposizione dalla Conferenza Episcopale Italiana. Con le uniche eccezioni dei concerti nelle diocesi della Spezia e Savona, l’organizzazione artistica della rassegna è affidata, su incarico della Conferenza Episcopale Ligure, all'Associazione Socio-Musico-Culturale "Rapallo Musica" ETS, operante sin dal 1999 nel campo della valorizzazione del patrimonio organario tramite la realizzazione di manifestazioni concertistiche di rilevanza internazionale. Il concerto si avvale del sostegno economico della Fondazione Compagnia di San Paolo, Ministero della Cultura, Centro Culturale Italo-Austriaco di Genova, Fondazione De Mari Savona e Forum Austriaco di Cultura di Milano e del patrocinio di Regione Liguria.