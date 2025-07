Scuola, la dirigente finalese Bencardino: "La scuola ha fatto l'impossibile per i ragazzi, nei limite imposti dagli ordinamenti"

Riceviamo e pubblichiamo le osservazioni della Dirigente scolastica prof.ssa Cosimina Bencardino alle considerazioni di una madre sul sistema scolastico:

"Siamo dispiaciuti di constatare come l'articolo in questione presenti un quadro non veritiero e parziale dell'operato del nostro Istituto Comprensivo di Finale Ligure, non rendendo giustizia all'impegno profuso quotidianamente da tutto il personale scolastico per il benessere e la crescita dei nostri studenti e dell'intera comunità educante".

"Vorrei sottolineare, infatti, l'ampio ventaglio di iniziative e il costante supporto che la nostra scuola offre, ben oltre quanto erroneamente riportato. Il nostro Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), frutto di un'attenta programmazione e condivisione, è un documento vivo che riflette la nostra visione educativa e il nostro impegno per un'istruzione di qualità e inclusiva".

"Per quanto concerne l'efficienza organizzativa, l'Istituto Comprensivo di Finale Ligure si distingue per una gestione oculata e attenta delle risorse, volta a garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche e a offrire un ambiente scolastico sereno e stimolante. Abbiamo implementato protocolli chiari e procedure efficaci per ogni aspetto della vita scolastica, dalla sicurezza all'organizzazione degli orari, dalla gestione delle emergenze alla comunicazione interna ed esterna. La trasparenza è per noi un valore fondamentale, e tutte le informazioni relative all'organizzazione e alle attività sono prontamente disponibili attraverso i canali ufficiali dell'Istituto".

"Il supporto agli studenti è la nostra priorità. Oltre alla didattica curricolare, che viene costantemente aggiornata e arricchita con metodologie innovative, offriamo un'ampia gamma di attività volte a favorire lo sviluppo integrale dei nostri alunni. Progetti di recupero e potenziamento, laboratori creativi e scientifici, attività sportive e culturali, percorsi di educazione civica e alla cittadinanza attiva sono solo alcuni esempi di come ci impegniamo a valorizzare i talenti di ciascuno e a supportare le eventuali difficoltà. Particolare attenzione è rivolta agli studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES), ai quali è garantito un percorso personalizzato e un supporto costante da parte di personale qualificato".

"Non da ultimo, desidero evidenziare il costante supporto ai genitori. Crediamo fortemente nell'importanza di una collaborazione fattiva tra scuola e famiglia. Per questo motivo, promuoviamo un dialogo aperto e costruttivo attraverso colloqui individuali, riunioni di classe, sportelli di ascolto e iniziative formative dedicate ai genitori. La nostra segreteria è sempre disponibile per fornire assistenza e chiarimenti, e la comunicazione avviene in maniera tempestiva attraverso il registro elettronico e altri canali ufficiali".

"Le iniziative che abbiamo messo in campo per l'ampliamento dell'offerta formativa sono molteplici e toccano ogni aspetto della vita della nostra comunità scolastica. Dal teatro alla musica, dalla robotica all'educazione ambientale, dai progetti europei agli scambi culturali, ci adoperiamo per offrire esperienze significative che arricchiscono il percorso educativo dei nostri studenti e li preparano ad affrontare le sfide del futuro. Crediamo che una scuola debba essere un luogo dinamico, in continua evoluzione, capace di rispondere ai bisogni emergenti e di anticipare le tendenze".

"Ci auguriamo che questa rettifica possa contribuire a fornire un'immagine più completa e oggettiva del nostro Istituto Comprensivo, del quale siamo profondamente orgogliosi. Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento".