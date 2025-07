Parte da Finale Ligure la campagna “Cuore Mediterraneo”: nel comune savonese 7 tonnellate di materiali in acciaio raccolti

E' partita da Finale Ligure, dove la stima per l'anno in corso parla di una raccolta di 7 tonnellate di materiali in acciaio raccolti, la campagna estiva “Cuore Mediterraneo” condotta dal consorzio Ricrea che si pone, anche durante l'estate e le vacanze, l'obiettivo di sensibilizzare cittadini e turisti sulle qualità e i valori degli imballaggi in acciaio.

Anche d’estate, conferirli correttamente fa la differenza. Questo è il messaggio che il Consorzio Nazionale per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio, facente parte del sistema Conai, porta lungo le coste italiane con una campagna itinerante estiva di sensibilizzazione ambientale sulle qualità e i valori degli imballaggi in acciaio. L'inviata speciale Alice ha incontrato anche a Finale turisti e bagnanti invitandoli a scoprire i molteplici benefici derivanti dal corretto conferimento e dal riciclo dell'acciaio, un materiale che può essere riciclato al 100% e all'infinito.

L’Italia rappresenta, nel suo complesso, un’eccellenza a livello europeo in materia di raccolta differenziata di tali imballaggi, con un tasso di riciclo pari all’86,4% degli imballaggi in acciaio immessi a consumo, che supera già ampiamente l’obiettivo per il 2025 (70%) e quello dell’80% fissato per il 2030 dall'Unione Europea. Nel 2024 sono state avviate al riciclo 435.539 tonnellate pari a 4,8 Kg per abitante.

Nel comune rivierasco l'incontro è stato anche con, in rappresentanza del Comune, al quale ha consegnato uno speciale riconoscimento per i risultati raggiunti e l’impegno nella raccolta differenziata dell’acciaio. La stima delle 7 tonnellate per il 2025 è frutto di un incremento del +133% rispetto all’anno precedente.

“Il risultato raggiunto nella raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio, che quest’anno stimiamo in 7 tonnellate - ha detto l'assessore Luzi - testimonia l’impegno concreto della nostra comunità verso la tutela dell’ambiente e la sostenibilità. Questo successo è frutto della collaborazione tra cittadini, amministrazione e operatori come Sat Spa e la piattaforma di selezione Iren Ambiente Spa, a cui va il nostro ringraziamento. La sensibilizzazione e l’educazione ambientale sono fondamentali per raggiungere questi traguardi: continuare a conferire correttamente imballaggi come barattoli, scatolette, bombolette e tappi in acciaio non è solo un dovere civico, ma un contributo prezioso alla salvaguardia del territorio e al raggiungimento degli obiettivi europei. Ringraziamo Ricrea per la campagna 'Cuore Mediterraneo', una preziosa occasione per coinvolgere cittadini e turisti e rafforzare la consapevolezza che ogni piccolo gesto conta per la costruzione di un futuro più sostenibile. Finale Ligure continuerà su questa strada, impegnandosi ogni giorno per un ambiente più pulito e per una filiera del riciclo sempre più efficace”.

“Anche d’estate, è fondamentale ricordare quanto sia importante conferire correttamente gli imballaggi in acciaio come barattoli per frutta e vegetali, scatolette, fusti, latte, secchielli, bombolette, tappi corona e chiusure in acciaio - afferma Roccandrea Iascone, responsabile comunicazione di Ricrea - Le nostre campagne itineranti puntano sul contatto diretto con i cittadini, perché crediamo che l’educazione ambientale sia la chiave per costruire una filiera circolare sempre più consapevole ed efficace”.

Oltre al Comune, è stata premiata anche la società Sat (Servizi Ambientali Territorali), che da fine 2023 gestisce la raccolta differenziata nel comune rivierasco come in tutti gli altri comuni dell'Ato unico. Un premio condiviso anche con la piattaforma di selezione Iren Ambiente Spa dove vengono lavorati gli imballaggi in acciaio raccolti in città.

“E’ sempre più importante per il buon andamento della raccolta differenziata che il cittadino agisca consapevolmente. Differenziare correttamente già in casa i propri rifiuti genera non solo un risultato virtuoso sulla qualità del materiale conferito ma anche un effetto positivo sulla razionalizzazione della raccolta. Questo vuol dire dare più valore a quello che si differenzia e consente la diminuzione dei costi per separare il materiale che può trovare nuova vita. La missione di Sat è mettere a disposizione dell’utente tutti gli strumenti più adatti a differenziare consapevolmente gli imballaggi” dichiara Andrea Cestino, responsabile dell'azienda vadese, aggiungendo come il riconoscimento premi “tutta la filiera del riciclo degli imballaggi in acciaio ma ancora prima gratifica i cittadini, i turisti e chi contribuisce, con piccoli gesti, a rendere più sostenibile la gestione dei rifiuti”.