Conti pubblici, Giorgetti “Da Governo impostazione seria e responsabile”

ROMA (ITALPRESS) - In questo quadro "il Governo conferma un'impostazione di serietà e responsabilità nei conti pubblici", sostenendo al tempo stesso "export, investimenti e competitività, a beneficio della crescita strutturale delle nostre imprese e dell'economia nazionale". Così il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, intervenendo all'assemblea annuale Ania all'Auditorium Parco della Musica. "Le sfide ambiziose che siamo chiamati ad affrontare richiedono investimenti di vasta portata e di lungo termine - sottolinea -. Dati i vincoli di bilancio attuali, le sole risorse pubbliche non sono sufficienti a coprire tale fabbisogno, in Italia come in Europa. E' pertanto il risparmio privato che deve confermare anche in questa occasione il suo ruolo di bene strategico fondamentale, che deve essere tutelato e promosso, come già la nostra Costituzione richiede, nell'interesse tanto dei singoli risparmiatori quanto del sistema nel suo complesso", ha aggiunto il ministro. Per Giorgetti, inoltre, "il terreno in cui le assicurazioni possono giocare un ruolo decisivo è quello della previdenza integrativa che rappresenta un pilastro fondamentale del nostro sistema di welfare. Accanto alla previdenza pubblica obbligatoria, essa offre infatti una risposta concreta all'esigenza di garantire livelli di reddito adeguati durante la fase della vecchiaia, in un contesto demografico, economico e occupazionale profondamente mutato".(ITALPRESS).-Foto: Ipa Agency-