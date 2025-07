Italia-Usa, Meloni “Nazioni sorelle, stessa lingua su tanti dossier” / Video

ROMA (ITALPRESS) - "Voglio ribadire la forza, la solidità dei rapporti tra Italia e Usa, nazioni sorelle, unite da una relazione privilegiata che si alimenta giorno dopo giorno e deve moltissimo ai 20 milioni italo-americani. Con Trump siamo sempre partiti ricordando questo legame straordinario, unico: è un punto di partenza per ragionare di come rafforzare le nostre relazioni, renderle ancora più forte". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nell'intervento al Villa Taverna per la festa dell'Indipendenza Usa.

"Italia e Usa - aggiunge - oggi su tanti dossier parlano la stessa lingua, è un elemento molto positivo nel complesso quadro internazionale che stiamo affrontando, è un bene per i nostri rapporti ma anche per la forza, l'unità la compattezza dell'Occidente, imprescindibile per affrontare tutte le grandi sfide del nostro tempo".

