Italia-Usa, Meloni: "Su molti dossier parliamo stessa lingua, bene per unità Occidente"

(Adnkronos) - "Oggi Italia e Stati Uniti, su molte questioni, parlano la stessa lingua ed è un elemento molto positivo, soprattutto nel complesso quadro internazionale che stiamo affrontando". Così la premier Giorgia Meloni, intervenendo a Villa Taverna per le celebrazioni per il 4 luglio, Giorno dell'Indipendenza degli Stati Uniti d'America.

Il fatto che Italia e Usa parlino la stessa lingua su molti dossier "è una buona cosa per la forza, l'unità e la compattezza dell'Occidente, perché la compattezza dell'Occidente è una condizione indispensabile per affrontare tutte le grandi sfide del nostro tempo. Forse ancor di più quando il nostro punto di vista non dovesse essere perfettamente coincidente, perché siamo alleati storici e i nostri legami si basano sulla lealtà, sul rispetto reciproco, sul desiderio e la consapevolezza che la forza dell'uno è anche automaticamente la forza dell'altro".

Meloni ha poi ringraziato il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, per aver nominato Tilman J. Fertitta ambasciatore americano in Italia: "E' un amico dell'Italia, non solo perché ha origini italiane come milioni di americani, ma perché credo davvero che insieme possiamo fare un lavoro importante per entrambe le nostre nazioni. E sono felice e onorata di essere qui stasera per celebrare con tutti voi il Giorno dell'Indipendenza".

"Confesso di aver sempre guardato con un pizzico di ammirazione al modo in cui il popolo americano celebra il 4 luglio, l’anniversario dell’adozione della Dichiarazione di Indipendenza, cioè la nascita degli Stati Uniti. Per gli americani, il 4 luglio è molto più di una semplice festa nazionale - per quanto importante. È qualcosa che ogni cittadino degli Stati Uniti porta nel cuore ogni giorno, che richiama l’identità stessa della nazione americana, i valori di uguaglianza, libertà e democrazia che la rendono forte". "Ma ogni 4 luglio gli americani celebrano soprattutto ciò che li tiene uniti", ha sottolineato la presidente del Consiglio.

"Come disse il Presidente Ronald Reagan durante la sua visita in Italia nel 1982, parafrasando versi di Cicerone: 'L'amicizia rende più brillante la prosperità e illumina le avversità dividendole e condividendole'. I nostri due popoli hanno dimostrato, al di là di ogni dubbio, che Italia e Stati Uniti sono e saranno amici. Perciò, God bless America, Viva l'Italia!", ha concluso Meloni.