Bidoni condominiali, un cittadino: "Qualcosa si è mosso, ma ora comincia la battaglia contro le teste dure"

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione seguente di un cittadino residente in via Garibaldi, a Savona.

"Finalmente qualcosa si è mosso.

Fra ieri sera e questa mattina sono stati rimossi quasi tutti i vecchi cassonetti, tranne la carta e l'umido. Sono stati posizionati i bidoni condominiali negli appositi spazi riservati: se ne deduce che solo gli aventi diritto possono usarli, nei tempi e nei giorni stabiliti, facile vero?

Ora però comincia la battaglia contro le teste dure. Persone che abitano addirittura in altre vie, tipo via Oxilia, si presentano con i rifiuti sia fuori orario che con i sacchetti non conformi e se qualcuno glielo fa notare rispondono, molto educatamente, 'fatti i c...i tuoi, io faccio come mi pare'.

Come deve comportarsi un cittadino per far rispettare le regole? Faccio presente che anche molti condomini di via Pippo Garibaldi ancora non hanno capito come funziona la cosa, quando si dice teste di coccio.

Eppure non mi pare così difficile.

Alberto Fortini"