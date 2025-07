Motociclista fugge dopo incidente senza prestare soccorso: individuato e denunciato dalla polizia locale

Venerdì 27 giugno, un incidente stradale su viale della Repubblica ha visto coinvolti due motociclisti, uno dei quali si è dato alla fuga subito dopo l'impatto e senza prestare soccorso alla persona coinvolta nel sinistro.

"Grazie all'intervento tempestivo della nostra Polizia Locale, il responsabile è stato prontamente identificato e denunciato – esordiscono il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e il Consigliere delegato alla polizia locale Umberto Bona - L'incidente ha lasciato a terra uno dei motociclisti che, trasportato in ambulanza in ospedale per le cure mediche, ha subito un intervento chirurgico ed è stato giudicato guaribile in 30 giorni".

"Il secondo motociclista, invece, si è dileguato immediatamente dopo lo scontro ma gli agenti della polizia locale hanno fatto subito partire le indagini e si sono messi alla ricerca del fuggitivo, individuandolo tempestivamente anche grazie alla collaborazione dei testimoni presenti sul luogo dell'incidente e all'analisi delle registrazioni delle videocamere di sorveglianza cittadine, elementi fondamentali che hanno permesso agli agenti di risalire all'identità del conducente, identificato in un uomo di 38 anni, K. I. Interrogato, ha dichiarato di essere scappato a causa di problemi legati alla sua patente di guida. L'uomo è stato quindi denunciato all'autorità giudiziaria per i reati di omissione di soccorso e fuga a seguito di incidente stradale con feriti", continuano il sindaco e il consigliere.

"Questo episodio, per il quale ringraziamo la nostra polizia locale per l’impegno e per i risultati, sottolinea una volta di più l'importanza cruciale delle telecamere di sorveglianza e della stretta collaborazione tra le forze dell'ordine e la comunità, strumenti essenziali per risolvere rapidamente casi di questo tipo, garantendo la sicurezza stradale ma anche la giustizia sul territorio", concludono De Vincenzi e Bona.