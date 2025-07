Tragedia sulla A10 nella galleria di Diano Castello: muore una motociclista, grave un 60enne

Non ce l’ha fatta la donna coinvolta nel grave incidente avvenuto nel primo pomeriggio sulla A10, all’altezza di Diano Castello, in direzione Francia. La motociclista è morta al pronto soccorso dell’Ospedale di Imperia. Ferito gravemente anche un uomo di 60 anni, trasportato in elisoccorso al Santa Corona di Pietra Ligure in condizioni critiche.

La coppia è stata soccorsa del personale sanitario del 118, intervenuto insieme a un'ambulanza della Croce d'Oro di Cervo e ad una della Croce Rossa di Imperia. Presenti anche i vigili del fuoco di Imperia.

Sul tratto dove si è verificato l'incidente, il traffico ha subito forti rallentamenti: si registrano 8 chilometri di coda tra Andora e Imperia Est in direzione Francia.