Come organizzare il lavoro in ufficio

Quando si lavora in ufficio l’organizzazione è fondamentale. L’obiettivo dovrebbe essere quello di gestire l’ufficio in modo tale che ogni compito possa essere svolto nella maniera più efficiente possibile. Per questo è essenziale tenere tutto in perfetto ordine, per non rischiare di perdere inutilmente tempo cercando attrezzature, accessori, documenti, strumenti e molto altro.

In questo articolo troverai diversi consigli che ti potranno aiutare a organizzare il tuo ufficio.

Cosa serve e cosa non serve

Il nostro primo suggerimento è quello di fare un vero e proprio inventario dell’ufficio: mobili, attrezzature, accessori e qualsiasi altra cosa sia presente. Lo scopo di questa prima fase è quello di controllare cosa effettivamente serva e di cosa, al contrario, non ce ne sia bisogno. A volte negli uffici, soprattutto se aperti da anni, finiscono per accumularsi oggetti inutili, che non fanno altro che occupare spazio e aumentare il disordine. Ciò può accadere quando si hanno ancora delle attrezzature obsoleto, che sono state sostituite e che quindi non vengono più utilizzate. Un buon esempio è il fax , che in molti ambiti non viene più utilizzato, in favore di sistemi come la PEC. Per questo se hai diversi fax potresti eliminarli tutti tranne uno, da tenere attivo in caso di situazioni particolari.

Etichettare tutto l’etichettabile

A volte in ufficio si rischia di perdere inutilmente tempo cercando oggetti o documenti. Per questo, se desideri lavorare in maniera efficiente, dovresti mettere in pratica tutte quelle soluzioni che permettono di trovare in fretta ciò di cui si ha bisogno.

Nel caso dei documenti viene in nostro aiuto la digitalizzazione. Digitalizzando tutto il cartaceo è più facile recuperare i vari documenti, usando i motori di ricerca presenti nei vari software. Ciò non toglie che il cartaceo, soprattutto quando si tratta di documenti importanti, non si può eliminare del tutto. Per questo ti consigliamo di acquistare degli organizer, etichettando il loro contenuto con grande precisione. In questo modo riuscirai comunque a recuperare in fretta ciò che vi serve.

A proposito di etichette: in un ufficio possono essere una vera salvezza. Etichettando cassetti, organizer, fascicoli e molto altro si può avere una idea chiara di cosa sia contenuto al loro interno. Questo sistema, per funzionare, richiede che tutti, dipendenti e collaboratori, sistemino oggetti e documenti al posto giusto. L’ordine deve diventare per tutti una sorta di forma mentis. Solo così si può davvero ottimizzare il lavoro in ufficio.

L’importanza di un ambiente ben pulito

Il tuo ufficio non deve essere solamente ordinato e organizzato, ma è essenziale anche che sia ben pulito. Per farlo, per prima cosa, devi acquistare prodotti adeguati, con i quali igienizzare regolarmente gli ambienti che compongono il tuo ufficio. Ad esempio su ufficiodiscount.it trovi detersivi e detergenti di varie tipologie per le tue pulizie .

Oltre a ciò ti consigliamo di avere un vero e proprio calendario relativo alle pulizie. Ci sono pulizie giornaliere che andrebbero effettuate ogni giorno, e pulizie più approfondite che invece si potrebbero fare su base mensile.

Ricorda di chiedere la collaborazione dei tuoi dipendenti, invitandoli a tenere le scrivanie pulite, conferendo i vari rifiuti negli appositi cestini.

















Recensioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le due parti. Informazioni riservate a un pubblico maggiorenne.