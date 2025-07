Rischia di annegare in mare ad Albissola: bambino soccorso dai due cani di salvataggio Mirò e Noelle

Un servizio che è scattato nuovamente oggi sulla spiaggia libera di Albissola Marina per il sesto anno consecutivo (come vi abbiamo raccontato proprio qualche ora fa) ed è stato ancora una volta provvidenziale.

Un bambino di 7-8 anni si è tuffato con il mare montante da scirocco con onde corte e ripide e dopo poche bracciate ha iniziato a finire con la testa sotto l'accqua.

Sono intervenuti quindi prontamente i due cani della Scuola Cani di Salvataggio della Liguria Mirò e Noelle e i soccorritori Valentina e Fabio evitando conseguenze peggiori trasportando il piccolo a riva.

"Nessuna conseguenza solo un po' di paura e poi si è messo a giocare con il cane che lo ha soccorso. E' andata bene" il commento dell'assessore al demanio marittime e spiagge Roberto Bragantini.

Ancora un salvataggio quindi più che fondamentale.

Nel 2022 i due golden retriever Yuma e Max avevano salvato in mare due bambini e il papà. Nel 2023 ad agosto Mokha e nuovamente Max avevano tratto in salvo un uomo che non riusciva più a tornare a riva.

E nel 2023 hanno salvato una ragazza in difficoltà in mare. La giovane si era allontanata con un piccolo salvagente che le era sfuggito dalle mani e non sapendo nuotare, stava rischiando di annegare. Fortunatamente i soccorritori e i lifeguard a quattro zampe l'hanno tratta in salvo. Ad intervenire i soccorritori Paola, Manu e Giovanni con i cani Eddy, Bred e Ginger.

Le due unità cinofile saranno quindi presenti dalle 9 alle 18 (si è aggiunta la fascia dalle 12 alle 14 che in passato non era coperta) in tutte le domeniche di luglio e agosto, compreso Ferragosto.