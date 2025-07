ILBELLOCISALVERÀ — Rosa Genoni, la stilista che cucì la giustizia con ago e filo

C’è bellezza e bellezza. Quella che conquista lo sguardo, fatta solo di armonie, eleganza e buon gusto, e poi c’è quella che agisce, che si mette in moto, che trasforma la realtà, senza dimenticare il garbo e la raffinatezza. Rosa Genoni appartiene a questa seconda categoria. Una donna straordinaria, capace di attraversare il suo tempo — a cavallo tra Ottocento e Novecento — con l’eleganza rivoluzionaria di chi indossa le idee prima ancora dei vestiti. La moda, per lei, era molto più che stoffe, ricami e tagli sartoriali: era uno strumento di libertà.

Nata a Tirano, in Valtellina, nel 1867, Rosa comincia giovanissima a lavorare come “piscinina”, l’apprendista delle sartorie milanesi. Non ha un’istruzione formale, ma ha una sete inarrestabile di sapere e un talento che brucia tra le dita. A Parigi scopre l’alta moda, ma non si limita ad ammirarla: la studia, la smonta, la rielabora. Intuisce prima di altri — prima di tutti — che l’Italia può e deve avere una sua voce in quel settore: nasce così, l’idea del “Made in Italy”.

Ma Genoni non si ferma alla moda. La sua vita è un intreccio di impegno sociale, battaglie civili e utopia concreta. Insegna, scrive, parla in pubblico, fonda riviste, combatte per l’uguaglianza delle donne nel lavoro, per il loro diritto all’istruzione. Frequenta Anna Kuliscioff, si muove negli ambienti socialisti milanesi, partecipa ai primi congressi internazionali pacifisti. In un’Italia che cerca faticosamente di entrare nella modernità, Rosa è già nel futuro.

“La moda è una cosa seria” era il suo motto. E davvero lo era, nelle sue mani. Perché attraverso la moda Rosa insegnava l’autonomia, la cultura del bello e del possibile. Aveva il coraggio di dire che non è l’abito a fare la donna, ma può essere la donna a cambiare il mondo… anche attraverso un abito.

Il libro “La moda come impegno sociale. Rosa Genoni”, scritto da Elisabetta Bertolotti (Prospettiva editrice), è un prezioso omaggio a questa figura troppo spesso dimenticata, ma fondamentale per comprendere la storia italiana — della moda e non solo. Venerdì 11 luglio, alle 21, nella Biblioteca civica A. Pagliano di Laigueglia, l’autrice dialogherà con la professoressa Tiziana Minacapilli dell’associazione Cosa Vuoi Che Ti Legga? per raccontare il profilo di una donna che ha fatto della bellezza un impegno e della sartoria un atto politico.

Si può dire che Rosa Genoni ha cambiato la storia?

Inventò il Made in Italy prima che esistesse: sfidò l’egemonia francese e creò modelli ispirati al Rinascimento italiano, sostenendo che il nostro Paese aveva tutto per affermarsi nella moda internazionale.

Rivoluzionò l’idea di moda: non un lusso per pochi, ma un linguaggio per molti. Accessibile, educativo, in dialogo con l’arte, la storia, la società.

Fu una pioniera dei diritti delle donne: in anni in cui pochissime avevano voce pubblica, lei parlava in convegni internazionali, scriveva articoli, insegnava alle ragazze a rendersi indipendenti.

Abbracciò il pacifismo con coerenza e coraggio: durante la Prima guerra mondiale fu tra le pochissime a prendere posizione contro il conflitto, rischiando l’isolamento e la censura.

Conservò una visione lucida e umanissima del progresso: credeva in una società più giusta, in cui la cultura, il lavoro e la bellezza potessero essere accessibili a tutti.

Rosa Genoni può essere considerata il simbolo di un’Italia capace di pensare in grande, di far dialogare il passato con il futuro, di usare la bellezza come forza trasformativa. Una donna che ha cucito con filo d’oro il suo tempo, lasciando un abito su misura, di inestimabile valore, anche per il nostro presente.

Perché sì, #ILBELLOCISALVERÀ e Rosa, con ago e idee, lo aveva capito prima di tutti.