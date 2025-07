Porta a porta, un lettore: "Com’è possibile che ci sia ancora chi non ha capito come funziona?"

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera arrivata alla nostra redazione:

"Devo prendere atto che buona parte dei cittadini non ha capito o, ancor peggio, non vuole capire che ci sono regole da rispettare, che ci piaccia o no".

"Ieri, per esempio, era domenica, giorno dedicato al conferimento dell'organico, ma già in mattinata venivano esposti i sacchi di plastica e metallo: quindi, giorno e orario sbagliati. Questa mattina mi è toccato assistere a una sceneggiata perché non avevano ritirato la plastica. Ora mi domando: com'è possibile che ancora ci sia qualcuno che non ha capito come funziona la cosa?"

"Tra parentesi, oggi è previsto il ritiro di plastica e secco residuo a partire dalle ore 20, e già sono aumentati i sacchetti della plastica e del metallo (non so per il secco residuo, perché quello va conferito negli appositi bidoni)".

"Ora, non dico che bisogna rispettare al secondo l'orario di conferimento, però un po' di buonsenso non guasterebbe. Cosa ci sta succedendo?".