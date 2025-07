Savona, una cittadina: "Raccolta differenziata un gran pasticcio, questo sindaco ha scontentato un po' tutti"

Riceviamo e pubblichiamo queste considerazioni sulla nuova raccolta differenziata a Savona.

"Un gran pasticcio. L'opposizione lo cavalca per motivi elettorali. Fosse anche così, cosa dire di fronte a questogrande flop? Non ne avrebbe ragione?

Questo sindaco ha speso un po' di là e un po' di qua, scontentando tutti. Non è capace di ascoltare e riconoscere i propri errori.

Corso Italia, profezia avverata. Rifiuti alla stessa ditta che in questi anni ha dimostrato carenze a tutti i livelli. Cassonetti intelligenti per tutti, con i soldi che si sono impegnati in lavori mal gestiti e inutili. Si preoccupa del gradimento? Ha ragione, continui così, si eliminerà con le sue mani.

È evidente la poca considerazione dei cittadini di serie B. La serie A non sembra neanche lei granché soddisfatta.

Quando si elegge un sindaco si pensa più alla persona che al partito. Evidentemente ci siamo sbagliati.

Danila Coratella"