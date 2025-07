Capo (Accenture): "Regolazione Cloud è un'opportunità per Pmi"

(Adnkronos) - Le nuove regole in campo Cloud costituiscono per le piccole e medie imprese (Pmi) “più un'opportunità che un rischio, perché offrono loro la possibilità di accedere a un ecosistema di soluzioni tecnologiche con maggiori regole e maggiore fiducia”. Lo ha detto Mauro Capo, Cloud First Lead di Accenture per Italia, Centro Europa e Grecia, all’evento “Il futuro del cloud in Italia e in Europa”, organizzato da Adnkronos e Open Gate Italia a Palazzo dell’Informazione a Roma per promuovere un confronto pubblico sulle sfide legate alle infrastrutture digitali, alla regolazione dei servizi cloud e alla competitività tecnologica europea. La regolazione dei servizi cloud “dà la possibilità di ambire ad ambienti di collaborazione con le filiere produttive e sviluppare maggiormente il proprio patrimonio digitale estraendo valore dai propri dati”, spiega Capo. Le Pmi si trovano ad affrontare un percorso di adeguamento entro il quale Accenture sente “la responsabilità di accompagnarle con soluzioni dedicate, tecnologie trasparenti, osservabili, che possono generare fiducia nell'adozione, utilizzando il patrimonio tecnologico migliore che il mondo può offrire”, conclude il Cloud First Lead di Accenture.