Cobolli-Djokovic lottano e Hugh Grant dorme a Wimbledon

(Adnkronos) - Il match tra Flavio Cobolli e Novak Djokovic a Wimbledon non entusiasma proprio tutti. Di sicuro, non appassiona Hugh Grant. L'attore, nel Royal Box del Campo Centrale, è probabilmente l'unico a non seguire il tie-break del primo set. Le telecamere lo pizzicano mentre dorme profondamente, con la testa lievemente inclinata. Probabilmente il risveglio avviene con il boato che saluta il tie-break vinto da Cobolli...