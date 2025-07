Francesca Chillemi incinta, si prende una pausa: "Gravidanza delicata"

(Adnkronos) -

Francesca Chillemi si prende una pausa dagli impegni lavorativi. L'attrice di 'Che Dio ci aiuti', che da poco ha annunciato di essere in dolce attesa, ha comunicato sui social di volersi concentrare sulla sua gravidanza "delicata".

Chillemi ha annunciato su Instagram il suo forfait al Giffoni Film Festival 2025, l'evento che si terrà dal 17 al 26 luglio: "Con grande dispiacere non potrò esserci", ha scritto. E ha spiegato il motivo della sua assenza: "Chi mi conosce sa quanto sia importante per me rispettare gli impegni, ma al momento la mia gravidanza un po’ delicata mi porta a osservare (su indicazioni dei medici) il riposo più assoluto".

E conclude scusandosi con il suo pubblico: "Mi dispiace tantissimo non poter ritirare il premio e abbracciarvi tutti. Viva il lupo e ci vediamo presto".

L'attrice, che diventerà mamma per la seconda volta, ha mostrato lo scorso 29 giugno per la prima volta il pancino al Festival nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento. Protagonista di tante fiction, Miss Italia 2003, ha condiviso sul suo profilo Instagram una foto in cui indossa un abito bianco attillato che mette in evidenza la rotondità. L’ex Miss Italia 2003 è al sesto mese e il parto è previsto verso la fine di settembre.