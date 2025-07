Lotito ricoverato al Gemelli, proseguono gli accertamenti

(Adnkronos) - Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, prosegue gli accertamenti anche cardiologi al Policlinico Gemelli di Roma dove è ricoverato da ieri. Secondo quanto apprende l'Adnkronos Salute, al momento le dimissioni non sono ancora previste. Il numero uno biancoceleste, 68 anni, era stato trasportato in ospedale dal Senato.

Ieri una nota dello staff del senatore di Forza Italia ha chiarito quanto accaduto. "In merito alle notizie circolate nel pomeriggio, si precisa che il senatore Claudio Lotito si è sottoposto a un ricovero per accertamenti di controllo presso il Policlinico Universitario A. Gemelli di Roma. Le condizioni di salute sono buone e non si è trattato di alcun malore".

Il presidente della Lazio ha voluto sdrammatizzare al telefono con alcuni giornalisti: "Nessun malore. Chi mi manda maledizioni dovrà sopportarmi ancora a lungo". Il senatore ringrazia il personale medico per la professionalità e l'attenzione ricevuta, e rassicura tutti coloro che in queste ore hanno manifestato affetto e vicinanza, riportava la nota.