Ludovica Valli vittima di bodyshaming, lo sfogo: "Mi sono sentita sbagliata..."

(Adnkronos) -

Ludovica Valli

criticata sui social per il suo aspetto fisico. L'influencer, sorella di Beatrice Valli, è stata presa di mira dopo aver pubblicato alcuni scatti in costume da bagno. Stanca dei soliti commenti, Ludovica ha scelto di rispondere e di sfogarsi soprattutto contro chi l'ha criticata di essere "troppo magra".

"Io sto spesso zitta, oggi non potevo sopportare un altro messaggio. Accetto giudizi/critiche costruttive, non chi mi segue a caso ed ha voglia di giudicarmi non sapendo", comincia così il lungo sfogo condiviso sui social dall'influencer, mamma di tre figli.

"Mi sono sempre fatta vedere come sono realmente, pregi difetti compresi. Ho sempre mostrato la mia vita senza filtri, me stessa senza filtri. Proprio per normalizzare, normalizzare il mio corpo come quello di chiunque!", continua Ludovica stanca dei commenti che riceve quotidianamente legati al suo fisico.

"Io stessa tantissimi anni fa - scrive Ludovica Valli - ci sono passata e 'per colpa' mia ma anche della società pensavo di esser sbagliata in quel corpo, in quelle smagliature, in quei brufoli. In quei kg 'in piú o in meno'. Quindi mi arrabbio davvero molto quando mi si dice una cosa del genere. Sono stata zitta molto. Ora basta". "Non sono un robot, dai...", ha concluso.