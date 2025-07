Mauro Coruzzi in ospedale, come sta Platinette: intervento per prevenire l'ictus

(Adnkronos) -

Mauro Coruzzi, in arte Platinette, è attualmente in ospedale. Il ricovero, a giudicare dal post pubblicato dal conduttore televisivo, potrebbe essere legato ad un nuovo intervento chirurgico delicato per prevenire nuovi ictus, dopo l'ultimo avuto lo scorso febbraio.

Con un post condiviso sul suo profilo instagram Platinette, 69 anni, ha aggiornato i follower sulle sue condizioni di salute. Coruzzi ha postato uno scatto che ritrae un post-it in quella che sembra una stanza d'ospedale. Sul foglietto bianco, scritto probabilmente dalle infermiere, è riportato il nome del paziente (Coruzzi, ndr), la data di oggi mercoledì 9 luglio e l'operazione alla quale deve sottoporsi: la chiusura dell'auricola.

Si tratta di una procedura medica che ha l'obiettivo di prevenire l'ictus nei pazienti con fibrillazione atriale, una condizione che aumenta il rischio di formazione di coaguli nel cuore. Poche settimane fa, il conduttore televisivo ha rilasciato un'intervista in cui ha parlato del secondo ictus che lo ha colpito lo scorso febbraio, dopo quello del 2023, che lo aveva costretto a una lunga fase di ricovero.

"Continuo a fare progressi e sono sicuro che, piano piano, tornerò come prima", aveva detto il conduttore parlando del suo percorso di riabilitazione.