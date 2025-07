Nautica, Design Innovation Award: al via candidature per sesta edizione

(Adnkronos) - Aperte ufficialmente le iscrizioni alla sesta edizione del Design Innovation Award, il più prestigioso riconoscimento organizzato in Italia promosso da Confindustria Nautica e dal Salone Nautico Internazionale di Genova per premiare l’eccellenza, la ricerca e l’innovazione nel settore nautico, anche legandola trasversalmente al meglio del Bello e Ben fatto Made in Italy.

Sarà Walter De Silva, uno dei più illustri designer italiani riconosciuti a livello mondiale, il Presidente della Giuria 2025 composta da esperti internazionali nei campi della nautica, del design e della cultura. Designer italiano di fama internazionale, Walter De Silva è considerato uno dei maestri del design automobilistico contemporaneo. Nato a Lecco nel 1951, Walter De Silva ha iniziato la carriera nel 1972 al Centro Stile Fiat. Dopo aver diretto il design di Idea Institute, nel 1989 è diventato responsabile del Centro Stile Alfa Romeo. Dal 1999 ha guidato il design di Seat, poi del gruppo Audi (Audi, Seat, Lamborghini), e dal 2007 quello del Gruppo Volkswagen, concludendo qui la carriera nel 2015. Successivamente ha fondato “Walter De Silva Automotive”, studio indipendente di consulenze nel design automobilistico. Ha ricevuto il Compasso d’oro alla Carriera nel 2011 ed è Ambasciatore dell’eccellenza italiana nel mondo.

“Sono lieto di presiedere la giuria di questo prestigioso premio, volto a sottolineare l’importanza del design, in cui innovazione e qualità progettuale si fondono con sostenibilità e bellezza,” ha affermato De Silva. “La costante ricerca della bellezza rappresenta la principale fonte di ispirazione per la realizzazione di opere che prendono vita da un’idea e dall’intelligenza artigianale di designer, ingegneri e tecnici, trasformandosi in autentiche sculture caratterizzate da uno stile senza tempo, che sono l’essenza del Made in Italy. L’eccellenza dell’industria nautica italiana costituisce pertanto un punto di riferimento per la promozione del design italiano e per la diffusione del valore della bellezza nel mondo.”

Il Design Innovation Award è diventato in pochi anni un punto di riferimento internazionale per chi disegna il futuro del mare: designer, produttori, pionieri dell’innovazione. Un premio che racconta una visione che valorizza progetti d’avanguardia e sottolinea l’impegno per un design capace di coniugare qualità, tecnica, sostenibilità e bellezza. Dalla sua prima edizione nel 2020, il Premio ha registrato una crescita costante, affermandosi come spazio culturale e progettuale d’eccellenza. Da circa 40 progetti candidati nel primo anno, si è arrivati a una media di oltre 90 progetti presentati nelle edizioni più recenti. Un trend che testimonia la vitalità del settore e l’interesse sempre maggiore delle aziende verso l’innovazione, il design e la sostenibilità. La cerimonia di premiazione si terrà il 19 settembre 2025, nel suggestivo scenario di Palazzo Ducale a Genova, durante il 65° Salone Nautico (18–23 settembre).

"Il Design Innovation Award è oggi uno dei momenti più attesi della scena nautica globale. Un osservatorio privilegiato, anche per il ruolo che l’industria nautica italiana ha nel mondo, e una piattaforma autorevole dove si incrociano visioni, linguaggi e tecnologie che plasmeranno il settore negli anni a venire", ha dichiarato Piero Formenti, presidente di Confindustria Nautica - I Saloni Nautici Srl.

"Il Salone Nautico e il Design Innovation Award condividono la stessa visione: raccontare un settore in continua evoluzione. Il Design Innovation Award premia chi ha il coraggio di innovare, chi accetta la sfida della sostenibilità e della transizione digitale, chi progetta guardando al futuro - ha aggiunto Marina Stella, direttore generale di Confindustria Nautica - e si caratterizza per il legame con uno dei tre appuntamenti mondiali del settore e primo nel Mediterraneo".

Il Premio è aperto a tutte le aziende espositrici, italiane e internazionali, del 65° Salone Nautico Internazionale di Genova. Le candidature si presentano esclusivamente online entro il 5 settembre 2025, compilando il modulo disponibile sul sito ufficiale: https://salonenautico.com/design-innovation-award/

Dieci le categorie di prodotto in concorso: Natanti a vela, a motore o pneumatici (fino a 10 m LH); Imbarcazioni a vela (fino a 14 m LH e oltre 14 m LH); Imbarcazioni a motore (fino a 14 m LH e oltre 14 m LH); Superyacht (oltre 24 m LH); Maxi Rib (oltre 10 m LH); Multiscafi; Accessori ed equipaggiamenti; Elettronica e software di bordo. Completano il quadro tre Premi Speciali, dedicati a: Innovazione; Carriera; Talento: per idee e percorsi imprenditoriali ad alto potenziale.

"Oggi il design nautico rappresenta una vera e propria frontiera culturale, dove sostenibilità, innovazione e identità formale si intrecciano. Il Premio è uno strumento per riconoscere e premiare chi sa interpretare i cambiamenti in atto", ha commentato Luisa Bocchietto, architetto e coordinatore del Comitato d’Indirizzo del Premio. La Giuria, composta da esperti del settore e individuata dal Comitato d’Indirizzo tra personalità riconosciute nel campo della nautica, del design e della cultura, garantirà ogni anno un processo di selezione rigoroso, imparziale e di alto profilo.

Il Design Innovation Award si colloca all’interno della giornata dedicata a internazionalizzazione, innovazione e sostenibilità, rappresentandone una sintesi perfetta. Numerosi gli eventi in calendario il 19 settembre: l’impegno del Salone Nautico Internazionale e di Confindustria Nautica per la sostenibilità si concretizza nella quarta edizione del World Yachting Sustainability Forum, il forum internazionale promosso da Confindustria Nautica in collaborazione con la rivista International Boat Industry; l’European Sustainable Boating roundtable, realizzata in collaborazione con Ebi, la federazione nautica europea, il cui focus quest’anno sarà il commercio internazionale; a seguire, il Convegno dedicato ai criteri Esg a cura di Confindustria Nautica con la partecipazione di Rina e Bper, dedicato alle sfide e alle opportunità per la nautica sostenibile.

In questo contesto, il Premio pone al centro dell’attenzione quei progetti che meglio interpretano la capacità del comparto nautico di evolversi, innovare e dialogare con i mercati globali, facendo leva su qualità, ricerca e attenzione alla sostenibilità ambientale. Un riconoscimento che, edizione dopo edizione, si conferma osservatorio privilegiato sulle tendenze del design nautico e prestigiosa piattaforma di valorizzazione per le eccellenze del Made in Italy e per le realtà più all’avanguardia del panorama internazionale.

Nel corso delle edizioni precedenti, il Design Innovation Award si è distinto inoltre come trampolino di lancio per realtà emergenti e progetti ad alto contenuto innovativo, contribuendo alla visibilità e allo sviluppo di nuove traiettorie imprenditoriali nel settore nautico. Tra i casi significativi ricordiamo Moi Composites (Politecnico di Milano), insignita del Premio all’Innovazione 2020 con Mambo; UniBoat (Università di Bologna), premiata nel 2021 per un progetto universitario altamente sperimentale; Ecoracer by nlcomp, che ha portato all’attenzione del pubblico la prima barca da regata costruita in fibra naturale e resina termoplastica riciclabile. Queste esperienze testimoniano il valore strategico del Premio nel promuovere sinergie virtuose tra impresa, ricerca e creatività, aprendo nuove rotte verso un futuro sostenibile e competitivo