Terracina, i fiori e la 'processione' dei curiosi a 24 ore dal crollo del ristorante

(Adnkronos) - C'è un mazzo di fiori di fronte alla porta sommersa di macerie da cui è stata estratta Mara Severin, la sommelier morta nel crollo del solaio del ristorante 'Essenza' di Terracina. Sono passate 24 ore esatte dal boato che ha scosso il centro della cittadina in provincia di Latina. Il locale dello chef Simone Nardini è ovviamente sotto sequestro, tutto è rimasto fermo al momento del crollo, e la scena che si presenta ai passanti è raggelante.

Si vedono tra i calcinacci, piatti e bicchieri, tra gli sgabelli e i tavoli piegati si intravedono i resti della cena stellata bruscamente interrotta dal cedimento del soffitto. Le persone che si alternano di fronte all'ingresso fissano le macerie, si muovono con discrezione e compostezza ma non rinunciano a scattare foto e girare video.

Le ricostruzioni, le congetture e il tentativo di cercare spiegazioni che solo la magistratura potrà accertare, le voci basse di una ordinata processione di curiosi, si sovrappongono al rumore del vento che fa sbattere il nastro bianco e rosso che delimita la zona e si infila nel locale sventrato.

Intorno al locale è tornata a scorrere la vita abituale per una serata di luglio. Il negozio accanto continua a sfornare kebab e i bambini che passano insistono per avere il loro gelato che li aspetta qualche metro più avanti. Qualcuno ride, con i genitori che chiedono e ottengono qualche secondo di silenzio, per attraversare senza oltraggiare il luogo della tragedia. (Di Fabio Insenga)