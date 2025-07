Tour de France 2025, oggi la quinta tappa: orario, percorso e dove vederla

(Adnkronos) - Mercoledì da vivere tutto d’un fiato al Tour de France 2025. Oggi, 9 luglio, la Grande Boucle propone a Caen la prima crono di questa edizione. In maglia gialla c’è Mathieu van der Poel. Ecco orario, percorso e dove vedere la quinta frazione della corsa in tv e streaming..

La tappa del Tour de France di oggi, 9 luglio, potrebbe già rappresentare già una svolta nella corsa. La prima delle due crono di questa edizione (la seconda sarà a Loudenvielle-Peyragudes, tappa 13) presenta un percorso di 33 chilometri, in gran parte su strade larghe e pianeggianti, con tre intermedi a Cambes-en-Plaine (km 8), Thahon (km 16) e Gruchy (km 24,8).

Il Tour de France 2025 sarà visibile in diretta (in chiaro) su Rai 2, con il collegamento previsto - a seconda delle tappe - tra le 14 e le 15. La quinta tappa di oggi inizierà intorno alle 13.10, la maglia gialla partirà verso le 17.15. Frazioni complete disponibili in diretta su Discovery+. Eurosport visibile su Tim Vision, Dazn e Amazon Prime Video.