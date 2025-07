Incidente a Roma, scontro tra auto e moto su via Ostiense: un morto

(Adnkronos) - Drammatico incidente oggi, giovedì 10 luglio, sulla via Ostiense all'altezza di via del Fosso di Dragoncello a Roma. Secondo le prime informazioni sono rimaste coinvolte un'auto e una moto che si sono scontrate in mattinata. La polizia locale di Roma Capitale del X gruppo Mare è ancora sul posto con cinque pattuglie per i rilievi.