Meloni “Vogliamo un’Ucraina ricostruita, libera e prospera”

ROMA (ITALPRESS) - "I numeri impressionanti di questa Conferenza raccontano di quale futuro tutti insieme vediamo per l'Ucraina e con quale convinzione crediamo in questo futuro". Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo intervento all'Ukraine Recovery Conference."Vogliamo lanciare un messaggio importante: ognuno di noi è qui per fare la sua parte per un obiettivo comune, quello di guardare oltre l'ingiustizia inflitta al popolo ucraino e saper immaginare l'Ucraina ricostruita, libera e prospera", ha sottolineato Meloni, che ha spiegato: "Il piano era tentare di piegare gli ucraini con il buio, il freddo, la fame e la paura. Questo piano è fallito perchè tutti hanno imparato quanto gli ucraini siano più tenaci di ogni aspettativa e perchè la comunità si è schierata contro questo scempio"."Non abbiate paura di investire, di costruire e ricostruire in Ucraina perchè non è un azzardo ma un investimento in una Nazione che ha mostrato resilienza, è investimento su pace, sulla sicurezza dei nostri cittadini e sull'Europa intera", ha detto ancora il premier. Per Meloni "la sfida" della ricostruzione "richiede il massimo sforzo ma è una partita che possiamo vincere. Il sistema Italia può fare la differenza"."L'Italia vuole giocare un ruolo da protagonista e può farlo perchè fin dall'inizio si è schierata dalla parte giusta della storia senza mai tentennare", ha proseguito.- Foto screenshot da video Presidenza del Consiglio -(ITALPRESS).