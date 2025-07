Alassio, alla biblioteca Deaglio lo scrittore Roald Dahl protagonista con una fiabesca esposizione

Martedì 15 luglio, alla biblioteca Deaglio di Alassio, si apre uno spazio espositivo dedicato a uno dei più noti scrittori per ragazzi, con la possibilità anche di prendere in prestito i libri in mostra. Per più di un mese, gli utenti e i visitatori della Biblioteca Civica di Alassio potranno visitare la mostra bibliografica dedicata allo scrittore Roald Dahl.

Verranno esposte le sue opere in un contesto scenico che proverà a ricreare le atmosfere magiche e colorate dello scrittore britannico. “È pensata per bambini e ragazzi – esordisce Mariacristina Boeri, consigliere comunale con incarico agli Istituti culturali di Alassio – ma siamo convinti che anche gli adulti la vedranno molto volentieri e forse si porteranno un piccolo ricordo a casa, magari una fotografia”.

La Biblioteca non è nuova a momenti espositivi nel suo spazio d’ingresso che già in passato ha ospitato mostre bibliografiche per giovani e adulti. “Entrare in Biblioteca – prosegue Boeri – deve essere sempre un momento piacevole, anche quando si entra per studiare o lavorare. Incontrare le immagini e i libri di Roald Dahl, prima di immergersi nelle proprie faccende, speriamo dia il giusto buonumore”.

L’esposizione libraria darà anche la possibilità agli utenti di prendere le opere in prestito, diventando un momento di promozione della lettura “che è uno degli obiettivi – conclude Boeri – che inseguiamo giornalmente perché la lettura rende liberi e indipendenti nel pensiero. Si potrà vedere la mostra fino a sabato 23 agosto e poi penseremo a qualcosa per i più grandi, per soddisfare anche loro”.

La Biblioteca è aperta dal martedì al sabato dalle 10 alle 19.