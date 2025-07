"Il Borgo Parla d’Arte ", un ciclo di incontri dedicato al patrimonio artistico e culturale di Celle

Venerdì 18 luglio, Celle Ligure ospiterà due appuntamenti della rassegna “Il Borgo Parla d’Arte”, un’iniziativa che intreccia memoria, architettura e creatività, proponendo un percorso di riscoperta del territorio e delle sue eccellenze artistiche, a cura di Paola Gargiulo e Luca Vigevano.

Il primo evento, in programma alle ore 18:00, è “Celle e i suoi artisti: percorso urbano alla scoperta delle opere in città”, una passeggiata culturale tra le vie del centro storico alla scoperta delle chiese e delle opere d’arte contemporanea che impreziosiscono il borgo. Si partirà da Piazza dell’Assunta, presso la Chiesa di Santa Maria Assunta, per poi proseguire lungo il caratteristico carrugio fino ai Piani di Celle, in un vero e proprio “viaggio nel tempo”. L’evento è a cura della Delegazione FAI di Savona e prevede la prenotazione obbligatoria scrivendo a savona@delegazionefai.fondoambiente.it. Il contributo richiesto è a partire da 8 euro per gli iscritti FAI e da 10 euro per i non iscritti, con possibilità di iscriversi o rinnovare la tessera in loco. È inoltre prevista una quota agevolata di 15 euro per i giovani under 35.

La giornata proseguirà alle ore 21:00 con la tavola rotonda “Tre artisti, un luogo: Fontana, Luzzati, Rossello a Celle Ligure”, che si terrà presso la Biblioteca Civica “P. Costa”. L’incontro sarà dedicato alla Chiesa di Santa Maria Assunta e al contributo di tre grandi maestri dell’arte italiana: Lucio Fontana, Emanuele Luzzati e Martino Rossello. Sarà un’occasione per riflettere sul dialogo tra arte sacra, linguaggi contemporanei e territorio, grazie agli interventi di Silvia Bassoli (Associazione Mario Rossello), Paola Gargiulo (dottoranda di ricerca in storia dell’arte contemporanea presso l’Università di Genova) e Davide Servente (professore associato in Composizione architettonica e urbana al DAD dell’Università di Genova). A moderare l’incontro sarà Michela Vernazza, coordinatrice FAI Giovani Liguria.

Questi due momenti offriranno l’opportunità di raccontare e valorizzare il patrimonio culturale di Celle Ligure, all’interno del ciclo di incontri “Il Borgo Parla d’Arte”, che continuerà per tutta l’estate. Sono infatti previsti altri due appuntamenti: il 25 luglio, alle ore 21:00, un incontro dedicato a Perin del Vaga, autore di una pala conservata nella Chiesa di San Michele Arcangelo, e il 1° agosto, sempre alle ore 21:00, un approfondimento sul pittore cellese Raffaele Arecco. Entrambe le conferenze si terranno nello spazio esterno della Biblioteca Civica “P. Costa” di Celle Ligure.