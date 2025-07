Savona, nel centro storico la processione per la Madonna del Carmelo

In questa settimana si celebra la memoria liturgica di Nostra Signora del Monte Carmelo (o del Carmine), la Vergine venerata sin dai primi frati che si misero sotto la sua protezione. Nella Parrocchia San Pietro Apostolo a Savona fino al 15 luglio i Padri Carmelitani Scalzi curano la novena in preparazione alla ricorrenza: oggi, lunedì 14 luglio, alle ore 21, domani, martedì 15 luglio, alle 18.

Mercoledì 16 luglio, giorno della memoria liturgica, alle 8:15 si terranno le lodi e l'Ufficio delle Letture, alle 9 e alle 18 le messe, alle 17:30 i vespri solenni e alle 21 la concelebrazione solenne, seguita dalla processione con la statua della Madonna del Carmelo per le vie adiacenti alla chiesa di via Untoria.

"Voglio ringraziare il Signore per i doni che ci ha dato come parrocchia e coloro, a partire dai confratelli che operano con me, che si sono 'messi in gioco' e si sono dati da fare nei vari ambiti - scrive il parroco e priore padre Enrico Redaelli nel bollettino Camminiamo Insieme - Il mio grazie va a tutti, con la promessa di un impegno rinnovato e gioioso per il prossimo anno pastorale. Maria, Madre e Bellezza del Carmelo, accompagni questi giorni estivi e interceda presso il Figlio per chiedere il dono della pace".