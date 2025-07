La UILDM di Albenga cerca nuovi volontari! Al via il corso di formazione dal mese di settembre

L’Associazione UILDM – Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare, sezione di Albenga "Antonio e Amedeo Pareto", è alla ricerca di nuovi volontari desiderosi di donare un po’ del loro tempo per fare la differenza nella vita di persone con disabilità.

A partire dal mese di settembre 2025, prenderà il via un corso di formazione gratuito per volontari del trasporto socio-sanitario semplice. Il corso prevede 16 ore complessive tra teoria e pratica, durante le quali i partecipanti apprenderanno nozioni fondamentali per accompagnare in sicurezza persone con difficoltà motorie verso strutture sanitarie, scuole o in occasione di uscite sociali e ricreative.

Chi può partecipare?

Il corso è aperto a tutte le persone tra i 18 e i 75 anni, motivate a vivere un’esperienza solidale, concreta e arricchente. Non sono richieste competenze pregresse, ma solo spirito di servizio e desiderio di mettersi in gioco.

Iscrizioni aperte!

Per iscriversi è sufficiente compilare il modulo online disponibile al link https://forms.gle/Ts1ahBAjJEt5KMPq9

Per maggiori informazioni è possibile contattare:

370 3349391

uildm.albenga@gmail.com

Sede: Via Roma 66, Albenga (SV)