Jennifer Lopez canta la sua 'revenge song' contro Ben Affleck

(Adnkronos) - Jennifer Lopez canta la sua 'revenge song', ovvero 'la canzone della vendetta', contro l'ex marito e attore Ben Affleck. Dopo quella di Shakira per Piquè, JLo lancia 'Wreckage of You' ('le tue macerie'), presentata durante le prime tappe del tour 'Up All Night: Live in 2025'. Affleck non viene mai menzionato nel testo, ma il destinatario del messaggio è chiaro. "Grazie per le cicatrici che hai lasciato nel mio cuore. Grazie per avermi permesso di capire che le stelle brillano più luminose nell’oscurità", recita il brano "scritto durante notti insonni".

Il testo racconta di una rinascita e anche di una liberazione dopo aver affrontato una tempesta di sofferenza per la loro separazione. "Non crollerò a causa di chi sei e di tutto ciò che è rotto dentro di te [...] Grazie a te sono più forte, a prova di proiettile. Ora guardami mentre mi rialzo lontano dalle tue macerie". E ancora: "L'amore che voglio e di cui ho bisogno inizia da me".