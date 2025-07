Vado Ligure, restyling del parco giochi di Segno: approvato il progetto

L’amministrazione comunale di Vado Ligure compie un nuovo passo concreto verso il miglioramento della qualità della vita nei quartieri, approvando il progetto di fattibilità tecnico-economica per la riqualificazione del parco giochi in frazione Segno. La delibera è stata approvata all’unanimità dalla giunta comunale di venerdì scorso (11 luglio 2025).



L’intervento, fortemente voluto dall’amministrazione e localizzato nei pressi della Chiesa Parrocchiale di San Maurizio e dell’Oratorio di Santa Margherita, risponde alla crescente esigenza di spazi ludici sicuri e moderni per i bambini del quartiere, anche alla luce dell’aumento demografico registrato negli ultimi anni.



Il progetto, redatto dall’architetta Francesca Olivieri e validato in questi mesi da una apposita Conferenza dei servizi, prevede un investimento complessivo di 360.000 euro. Le risorse sono interamente coperte grazie a fondi di avanzo di amministrazione.



La nuova area giochi sarà completamente ripensata con l’obiettivo di unire funzionalità, inclusività e qualità estetica. Il progetto prevede nuovi giochi in materiale naturale, una pavimentazione antitrauma colorata, aree ombreggiate e percorsi accessibili anche per persone con disabilità, spazi per il gioco libero e per la socializzazione tra genitori e bambini.



"Questa approvazione è un segnale concreto dell’attenzione che vogliamo dedicare a tutte le frazioni del nostro territorio – commenta il sindaco Fabio Gilardi – Il parco giochi di Segno rappresenta non solo un luogo di svago per i più piccoli, ma anche un punto di ritrovo per le famiglie e un elemento importante di coesione sociale. Con questo progetto restituiamo dignità e funzionalità a uno spazio centrale nella vita del quartiere”.



Il progetto fa parte del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024–2026 ed è già inserito nell’elenco annuale per l’anno in corso. Seguirà ora la fase di progettazione esecutiva, con l’obiettivo di procedere all’affidamento dei lavori nel più breve tempo possibile.